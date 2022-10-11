في عدة تخصصات.. شركة المياه الوطنية تعلن توفر وظائف شاغرة
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أعلنت شركة المياه الوطنية “NWC”، عبر حسابها الرسمي، توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات للعمل بالقصيم وفق التفاصيل و المتطلبات.
المسمى الوظيفي:
– مهندس إدارة المشاريع
Projects Management Engineer
المؤهلات و الخبرات :
- درجة البكالوريوس في الهندسة أو إدارة المشاريع أو ما يعادلها.
- خبرة 2 + سنوات
المهام الوظيفية:
- توثيق وتحديث معايير التخطيط الاستراتيجي للمياه والصرف الصحي ودورة وسياسات وإجراءات
- توثيق وتحديث الخطة الخاصة بمجالات المياه والصرف الصحي
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- التواصل مع الإدارات الأخرى ووحدات الأعمال العنقودية لجمع البيانات المتعلقة بأداء تنفيذ المياه والصرف الصحي
- التواصل مع مديري المشاريع وجمع المعلومات المتعلقة بتحقيق ميزانية المشاريع الاستراتيجية
- دعم تطوير خطة العمل للمشاريع المستقبلية وإجراء التحليل الأساسي تحت إشراف دقيق
طريق التقديم:
يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المتاحة عبر الرابط: ( هنا ).