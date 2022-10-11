في عدة تخصصات.. شركة المياه الوطنية تعلن توفر وظائف شاغرة

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أعلنت شركة المياه الوطنية “NWC”، عبر حسابها الرسمي، توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات للعمل بالقصيم وفق التفاصيل و المتطلبات.

المسمى الوظيفي:

– مهندس إدارة المشاريع



Projects Management Engineer



المؤهلات و الخبرات :

درجة البكالوريوس في الهندسة أو إدارة المشاريع أو ما يعادلها.

خبرة 2 + سنوات

المهام الوظيفية:

توثيق وتحديث معايير التخطيط الاستراتيجي للمياه والصرف الصحي ودورة وسياسات وإجراءات

توثيق وتحديث الخطة الخاصة بمجالات المياه والصرف الصحي

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التواصل مع الإدارات الأخرى ووحدات الأعمال العنقودية لجمع البيانات المتعلقة بأداء تنفيذ المياه والصرف الصحي

التواصل مع مديري المشاريع وجمع المعلومات المتعلقة بتحقيق ميزانية المشاريع الاستراتيجية

دعم تطوير خطة العمل للمشاريع المستقبلية وإجراء التحليل الأساسي تحت إشراف دقيق

طريق التقديم:

يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المتاحة عبر الرابط: ( هنا ).