الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
في عدة تخصصات.. شركة المياه الوطنية تعلن توفر وظائف شاغرة
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في عدة تخصصات.. شركة المياه الوطنية تعلن توفر وظائف شاغرة

في عدة تخصصات.. شركة المياه الوطنية تعلن توفر وظائف شاغرة

في عدة تخصصات.. شركة المياه الوطنية تعلن توفر وظائف شاغرة
٠٧:٠٨:٣٧ م، الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة المياه الوطنية “NWC”، عبر حسابها الرسمي، توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات للعمل بالقصيم وفق التفاصيل و المتطلبات.

المسمى الوظيفي:

– مهندس إدارة المشاريع


Projects Management Engineer

المؤهلات و الخبرات :

  • درجة البكالوريوس في الهندسة أو إدارة المشاريع أو ما يعادلها.
  • خبرة 2 + سنوات

المهام الوظيفية:

  • توثيق وتحديث معايير التخطيط الاستراتيجي للمياه والصرف الصحي ودورة وسياسات وإجراءات
  • توثيق وتحديث الخطة الخاصة بمجالات المياه والصرف الصحي

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  • التواصل مع الإدارات الأخرى ووحدات الأعمال العنقودية لجمع البيانات المتعلقة بأداء تنفيذ المياه والصرف الصحي
  • التواصل مع مديري المشاريع وجمع المعلومات المتعلقة بتحقيق ميزانية المشاريع الاستراتيجية
  •  دعم تطوير خطة العمل للمشاريع المستقبلية وإجراء التحليل الأساسي تحت إشراف دقيق

طريق التقديم:

يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المتاحة عبر الرابط: ( هنا ).

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القصيم رابط التقديم شركة المياه الوطنية فرص عمل مهندس إدارة المشاريع وظائف شاغرة

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