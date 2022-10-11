وزير الموارد البشرية: قرار بتوطين قطاع ومهن الاستشارات.. هذه أهدافه

تواصل – فريق التحرير:

أصدر أحمد سليمان الراجحي و زير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، قراراً بتوطين قطاع ومهن الاستشارات.

وقال الراجحي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “أصدرنا اليوم قراراً بتوطين قطاع ومهن الاستشارات، بالتعاون مع وزارة المالية، و هيئة المحتوى المحلي، وهيئة كفاءة الإنفاق، وصندوق هدف”.

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وأوضح الراجحي أن القرار يستهدف توفير فرص عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية.

تكريم خمس جهات

وفي وقت سابق، كرّمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خمس جهات تميَّزت في تحقيق متطلبات مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات الحكومية، بالإضافة إلى تكريم اللجنة التوجيهية وفرق العمل الداعمة للمبادرة.

ويأتي تكريم الجهات الخمس نظير تطبيقها معاييرَ تقييم التميُّز، واتباع أفضل الممارسات بما يلبي متطلبات التوطين وزيادة جاذبية وظائفه، حيث تضمُّ الجهات المُكرَّمة وزارات: الحرس الوطني، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الصحة، الهيئة الملكية للجبيل وينبع, جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

تم ذلك بحضور نائب الوزير لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، ومساعد الوزير للخدمات المشتركة المهندس محمد بن ناصر الجاسر، وعددٍ من قيادات الجهات المُكرَّمة.

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