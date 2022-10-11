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وزير التعليم يعزي والد طفل القطيف
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وزير التعليم يعزي والد طفل القطيف

وزير التعليم يعزي والد طفل القطيف

وزير التعليم يعزي والد طفل القطيف
٠٦:٤٧:٤٣ م، الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

هزت حادثة وفاة الطفل حسن هاشم الشعلة، أنحاء القطيف بأكملها، بعد أن توفي الطفل إثر تعرضه للاختناق، بعد نسيانه في حافلة مدرسية.

ونقل مدير عام تعليم الشرقية، اليوم، تعازي وزير التعليم، يوسف بن عبد الله البنيان، لأسرة الطالب حسن هاشم الشعلة الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى الأحد الماضي.

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ملابسات الواقعة

وتوفي الطفل حسن هاشم الشعلة، ويبلغ من العمر 5 سنوات، بعد نسيانه داخل حافلة كانت تقله ذهابًا وإيابًا إلى مدرسة رياض الأطفال بحي الشويكة بالقطيف.

وتوفى الطفل مختنقًا داخل الحافلة بعد نسيانه، فيما باشرت الجهات ذات العلاقة الحادثة لمعرفة ملابسات الحدث ومحاسبة المقصرين.

أهل الطفل يتحدثون

من جانبه كشف قريب المتوفي ” ابن خال الأب “، تفاصيل الحادث بالقول: بلغنا أن قائد الحافلة نسي الطفل حسن هاشم الشعلة البالغ من العمر 5 أعوام في الحافلة منذ الصباح ولم يكتشفه إلا عند الساعة 11 صباحا تقريبا.

وتابع: وهذا كما أكده البعض وبلغنا به، حيث اكتشف تواجد الطفل بعد استعداده لإرجاع الأطفال إلى منازلهم، وقد كانت هناك محاولات لإسعافه والتي باءت جميعها بالفشل ، ولا نعلم من صحة ذلك يقينا.

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