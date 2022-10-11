من جنسية واحدة.. الكويت تفاجئ 13 وافدًا حاولوا التخلص من حياتهم بقرار غير متوقع

تواصل – فريق التحرير :

حالة من الجدل انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تهديد 13 وافدًا بالتخلص من حياتهم في الكويت بسبب عدم صرف رواتبهم من إحدى الشركات التي يعملون لديها.

وحسب إعلام محلي تمكن رجال الأمن من السيطرة عليهم وعدم الإقدام على إيذاء أنفسهم، بدعوى عدم استلام رواتبهم.

وأوضح مصدر أمني- حسب صحيفة الراى- أنه “بعد سيطرة رجال الأمن على الوافدين الذي بلغ عددهم 13 شخصاً وإقناعهم بعدم إنهاء حياتهم وأخذ حقوقهم ومطالبهم المالية من إحدى الشركات بسبب الرواتب المتأخرة حسب ادعائهم.

وكانت المفاجأة أنهم جميعا من جنسية واحدة وقد دخلوا البلاد بتأشيرة سياحية، ويعملون مع إحدى شركات المقاولات بأجر يومي.

وأشارت المصادر إلى تعليمات بإبعادهم عن البلاد ووضع “بلوك” عليهم بعدم دخولهم الكويت نهائياً.

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