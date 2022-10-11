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وظائف شاغرة لدى هيئة المقيمين المعتمدين بعدة تخصصات
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وظائف شاغرة لدى هيئة المقيمين المعتمدين بعدة تخصصات

وظائف شاغرة لدى هيئة المقيمين المعتمدين بعدة تخصصات

وظائف شاغرة لدى هيئة المقيمين المعتمدين بعدة تخصصات
٠٦:٥٣:٤٨ م، الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات؛ بالمقر الرئيسي بمدينة الرياض.

وأوضحت هيئة المقيمين المعتمدين، أن التقديم على الوظائف متاح للمواطنين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

  • مدير إدارة الرقابة.

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس في القانون أو إدارة أعمال أو ما يعادلها.
  • خبرة عملية لا تقل عن 9 سنوات في مجال الرقابة أو المجالات المرتبطة بها.
  • يفضل الحصول على شهادات دورات فروع الهيئة والشهادات المهنية في مجال الرقابة والالتزام.
  • إجادة إدارة الشكاوى والاستفسارات.
  • إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.
  • إجادة اللغة الإنجليزية.

المهام المطلوبة:

  • مراجعة وتحديث منهجية الرقابة.
  • الإشراف على إعداد خطط الرقابة الدورية.
  • ضمان تنفيذ خطط الرقابة الدورية وفقاً للخطة السنوية.
  • مراجعة تقارير الرقابة وتحديد الانتهاكات ومجالات التحسين.
  • مراجعة الشكاوى والبلاغات المقدمة للهيئة والتأكد من معالجتها.
  • الإشراف على الفحص الدوري لمنشآت التقييم للتأكد من تنفيذ العمليات وفقا للقواعد والأنظمة المحددة من الهيئة.
  • الإشراف على أعمال التحقيق وسماع الأقوال.
  • الإشراف على مشاركة التقارير الرقابية مع الجهات ذات العلاقة وتطويرها.
  • الإشراف على عمليات إحالة المخالفين.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 11 أكتوبر 2022م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين فرص وظائف وظائف شاغرة

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