«النيابة العامة» تحذر من هذا الفعل.. وعقوبات تصل إلى السجن

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت النيابة العامة، اليوم، بيانا مهما، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بشأن انتحال الألقاب التي تطلق على مزاولي مهنة التقييم أو الدعاية.

بيان النيابة

وحسب البيان، قالت النيابة العامة: “يحظر انتحال أي لقب من الألقاب التي تطلق على مزاولي مهنة التقييم أو الدعاية المضللة في هذا الشأن المؤدية إلى الاعتقاد بأحقية مزاولة هذه المهنة خلافاً للحقيقة”.

كما حذرت النيابة من استعمال أي وسيلة من وسائل الدعاية، يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقية شخص في مزاولة مهنة التقييم، خلافا للحقيقة.

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عقوبات الجريمة

وأوضحت النيابة العامة أن عقوبات هذا الفعل تشمل الآتي:

1- الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة قد تصل إلى سنة

2- غرامة مالية تصل إلى 200 ألف ريال

3- إلغاء التراخيص

4- شطب قيد المخالف من سجل المقيّمين المعتمدين

5- السجن مدة تصل إلى سنة واحدة