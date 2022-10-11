الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
من جنسية واحدة.. الكويت تفاجئ 13 وافدًا حاولوا التخلص من حياتهم بقرار غير متوقع
الإضرابات العمالية تجتاح إيران.. وعمال النفط يجتمعون في احتجاجات غاضبة
تعليق صادم.. الرئاسة الروسية ترد عن إعلان أمريكا إرسال سلاح متقدم لأوكرانيا
هل المشي حافياً يسبب الجلطة؟ «استشاري» يجيب
شراكة استراتيجية بين المملكة وعُمان في مجال التقنية
مطعم شهير بأبها.. ضبط 2 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلام الآدمي

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

الإضرابات العمالية تجتاح إيران.. وعمال النفط يجتمعون في احتجاجات غاضبة

الإضرابات العمالية تجتاح إيران.. وعمال النفط يجتمعون في احتجاجات غاضبة

الإضرابات العمالية تجتاح إيران.. وعمال النفط يجتمعون في احتجاجات غاضبة
٠٦:٠١:٣١ م، الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

نظم عمال شركات النفط، في مناطق مختلفة من إيران، إضرابات، آخرها كان لعمال مصفاة عبادان، وهي أكبر مصفاة في البلاد، وتقع جنوب غربي إيران، اليوم الثلاثاء.

مصفاة عبادان تدخل الإضراب

وأضرب عمال البتروكيماويات في مصفاة عبادان، منذ ساعات الصباح الأولى، وتجمعوا أمام البوابة رقم 14، تضامناً مع الاحتجاجات المستمرة في عموم البلاد، وكذلك احتجاجا على عدم دفع الأجور لشهور، حسب “العربية”.

وأعرب عمال قطاع شركات النفط عن غضبهم بسبب لجوء الشرطة الإيرانية إلى قمع الحريات واعتقال المتظاهرين، وهتف العمال “الموت للديكتاتور”.

اقرأ أيضا:

إضرابات عن العمل تجتاح إيران والوكالة الرسمية تنفي

185 قتيلا وعشرات المصابين

وفي سياق متصل، أعلنت منظمة حقوق الإنسان في إيران، يوم السبت الماضي، ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات الإيرانية من المواطنين المدنيين إلى  185 على الأقل، بينهم ما لا يقل عن 19 طفلاً قتلوا خلال تلك الاحتجاجات.

وأشارت المنظمة إلى أن أكبر عدد من عمليات القتل وقع في محافظة سيستان وبلوخستان، حيث سقط نصف عدد الضحايا المسجل.

وفي الوقت ذاته، أقدمت قوات الأمن على اعتقال مئات الطلاب الجامعيين، وتلاميذ المدارس أيضاً، فيما توعدت وزارة الداخلية بعدم إطلاق سراحهم بل محاكمتهم، متهمة إياهم بالتبعية لجهات خارجية، وبإثارة الشغب.

الكلمات الدلالية:
إضرابات عمالية احتجاجات إيران طهران مصفاة عبادان مظاهرات إيران مقتل مهسا أميتي

مواد ذات صلة

المزيد
«جامعة الطائف» تكشف حقيقة الاعتداء على «بائعة متجولة» (صور)

«جامعة الطائف» تكشف حقيقة الاعتداء على «بائعة متجولة» (صور)

١٠:١٤ م، الأربعاء، ١٣ ديسمبر ٢٠١٧
عاجل.. أرامكو تقرر رفع أسعار بيع الخام

عاجل.. أرامكو تقرر رفع أسعار بيع الخام

٠٩:٢٨ م، الأثنين، ٠٤ أبريل ٢٠٢٢
هل سيتم إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة؟ وزير المالية يجيب (فيديو)

هل سيتم إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة؟ وزير المالية يجيب (فيديو)

١٢:٥٥ ص، الأثنين، ١٣ ديسمبر ٢٠٢١
“السديس” يزف بشرى سارة بعودة الاعتكاف بالحرمين

“السديس” يزف بشرى سارة بعودة الاعتكاف بالحرمين

٠٢:٤٥ م، الثلاثاء، ٢٢ مارس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *