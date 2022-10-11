الإضرابات العمالية تجتاح إيران.. وعمال النفط يجتمعون في احتجاجات غاضبة

تواصل – فريق التحرير:

نظم عمال شركات النفط، في مناطق مختلفة من إيران، إضرابات، آخرها كان لعمال مصفاة عبادان، وهي أكبر مصفاة في البلاد، وتقع جنوب غربي إيران، اليوم الثلاثاء.

مصفاة عبادان تدخل الإضراب

وأضرب عمال البتروكيماويات في مصفاة عبادان، منذ ساعات الصباح الأولى، وتجمعوا أمام البوابة رقم 14، تضامناً مع الاحتجاجات المستمرة في عموم البلاد، وكذلك احتجاجا على عدم دفع الأجور لشهور، حسب “العربية”.

وأعرب عمال قطاع شركات النفط عن غضبهم بسبب لجوء الشرطة الإيرانية إلى قمع الحريات واعتقال المتظاهرين، وهتف العمال “الموت للديكتاتور”.

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185 قتيلا وعشرات المصابين

وفي سياق متصل، أعلنت منظمة حقوق الإنسان في إيران، يوم السبت الماضي، ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات الإيرانية من المواطنين المدنيين إلى 185 على الأقل، بينهم ما لا يقل عن 19 طفلاً قتلوا خلال تلك الاحتجاجات.

وأشارت المنظمة إلى أن أكبر عدد من عمليات القتل وقع في محافظة سيستان وبلوخستان، حيث سقط نصف عدد الضحايا المسجل.

وفي الوقت ذاته، أقدمت قوات الأمن على اعتقال مئات الطلاب الجامعيين، وتلاميذ المدارس أيضاً، فيما توعدت وزارة الداخلية بعدم إطلاق سراحهم بل محاكمتهم، متهمة إياهم بالتبعية لجهات خارجية، وبإثارة الشغب.