رئيس أوكرانيا يوجه رسالة لـ«مجموعة السبع» بشأن الضربات الروسية

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وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رسالة لمجموعة السبع بشأن العمليات العسكرية الروسية في أراضي بلاده.

ودعا زيلينسكي اليوم الثلاثاء، مجموعة السبع للرد على الضربات الروسية لمنشآت الطاقة في أوكرانيا.

قصف روسي متواصل

وقالت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، إنها شنت ضربات جوية طويلة المدى على البنية التحتية للطاقة والجيش في أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع: “تحقق هدف الضربة، أُصيبت كل المنشآت المستهدفة”.

بدوره قال أندريه سادوفي، رئيس البلدية في مدينة لفيف الأوكرانية، إن ضربة صاروخية شنتها روسيا اليوم على البنية التحتية المهمة في المدينة تركت عددا من مناطقها بدون كهرباء. وأفادت الأنباء القادمة من هناك بوقوع ثلاثة انفجارات في المدينة بعد الظهر بفترة وجيزة بالتوقيت المحلي.

انقطاع الكهرباء بلفيف

وأضاف “نتيجة الضربة الصاروخية، سيبقى 30% من لفيف بدون كهرباء لفترة مؤقتة”. وأضاف أن إمدادات المياه انقطعت أيضا في اثنين من أحياء المدينة. وتسببت ضربات صاروخية روسية أيضا في انقطاع الكهرباء عن منطقة لفيف أمس الاثنين.

في سياق متصل، أكدت وسائل الإعلام الأوكرانية بأن ضواحي كييف شهدت عدة انفجارات، حيث عملت منظومة الدفاع الجوي، وفقا لـ”العربية”.

صفارات الإنذار تدوي بكييف

وفي العاصمة كييف، أُطلقت صفارات الإنذار في عدد من مناطق البلاد، صباح اليوم، وسط أنباء عن انفجارات جديدة في كريمنشوك وبولتافا وسومي وكيروفوغراد.

من جهتها، أكدت سلطات الطوارئ الأوكرانية أن أكثر من 300 منطقة سكنية في 5 مناطق في أوكرانيا لا تزال من دون كهرباء، مضيفة أن حصيلة القتلى جراء الضربات الروسية على أوكرانيا الاثنين ارتفع إلى 19 شخصا، إضافة إلى عشرات المصابين وآخرين في عداد المفقودين.

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