«السعودية لإعادة التمويل العقاري» تضاعف برنامجها للصكوك.. وتكشف عن قيمتها

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كشفت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري – المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة – عن مضاعفة برنامجها للصكوك المحلية والمدعومة بضمانات حكومية من قبل وزارة المالية إلى 20 مليار ريال.

وأوضحت الشركة أنها أتمت بنجاح شريحتها الخامسة في عملية إصدار صكوك بقيمة 3 مليارات ريال، مؤكدة أنها طرحت صكوكاً محلية بقيمة 10 مليارات ريال خلال الــ 12 شهر الماضية، وتم توفيرها بمعدل ربح ثابت يمتد إلى 10 أعوام.

ويأتي استكمال الشريحة الخامسة بقيمة 3 مليارات ريال في إطار برنامج إصدار الصكوك بمعدل ربح ثابت يمتد إلى 10 أعوام حيث تم توزيعها على المؤسسات الاستثمارية.

الشركة تحقق زيادة في نسبة التغطية

وحققت الشركة زيادة في الاكتتاب على العرض وزيادة في نسبة التغطية بلغت 1.27 مرة، بمعدل ربح ثابت، ومدة استحقاق تصل إلى عشرة أعوام رغم تقلبات السوق.

من جهته، قال فابريس سوسيني الرئيس التنفيذي للشركة، إن الاستكمال الناجح لبرنامج الصكوك المحلية وعلى الرغم من ظروف السوق المتقلبة، تجاوز حد الاكتتاب في مختلف الشرائح ضمن السلسلة الأولى، مما يدل على ثقة المستثمرين الكبيرة بنموذج أعمال الشركة وبسوق الإسكان والتمويل العقاري في المملكة.

وأضاف: “يسهم التمويل الذي تم جمعه حتى الآن بتعزيز دورنا الرئيس المتمثل في زيادة السيولة في السوق وتقديم الدعم المستمر لجهات التمويل العقاري السكني، بما في ذلك البنوك والممولين، مما يؤدي الى تحقيق الاستقرار في سوق التمويل العقاري السعودي، ونمو معدل ملكية المنازل بين العائلات في المملكة.”

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