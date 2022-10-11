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94 شركة رابحة.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 11514 نقطة
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94 شركة رابحة.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 11514 نقطة

94 شركة رابحة.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 11514 نقطة

94 شركة رابحة.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 11514 نقطة
٠٤:٥٣:١٣ م، الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم منخفضًا 16.11 نقطة ليقفل عند مستوى 11514.26 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم – 124 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 295 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 94 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 105 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات السعودي الألماني الصحية، و جي آي جي، وأيان، والدواء، وإسمنت ينبع الأكثر ارتفاعً، أما أسهم شركات مجموعة الحكير، وإسمنت أم القرى، وإكسترا، وريدان، والحكير الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.03% و6.30%.

فيما كانت أسهم شركات زين السعودية، ودار الأركان، والجزيرة، وبترو رابغ، وإس تي سي هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والأهلي، وسابك، وإس تي سي ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 112.47 نقطة ليقفل عند مستوى 19681.74 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 37 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 390 ألف سهم تقاسمتها 2263 صفقة.

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أرامكو الأرباح الخسائر الراجحي الشركات سوق الأسهم مؤشر الأسهم

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