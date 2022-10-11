“الناتو”: على دول الحلف الاستعداد لكافة السيناريوهات بشأن الحرب في أوكرانيا

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أعلنت أمين عام حلف شمال الأطلسي الـ”ناتو” ينس ستولتنبرج، أنه على دول الحلف الاستعداد لكافة السيناريوهات بشأن الحرب في أوكرانيا.

وأوضح في تصريحات له، أن أوكرانيا بحاجة ماسة لأسلحة دقيقة وأنظمة دفاع جوي متطورة، وأسلحة فتاكة وأنظمة دفاع جوي متطورة وأنظمة دفاع جوي وصواريخ هيمارس، مؤكدًا ان الضربات الروسية الكثيفة على أوكرانيا “دليل ضعف”،

وأضاف أنه حان وقت إظهار الحزم ودول الحلف ستدافع عن الأعضاء بقوة، وأن انتصار بوتين يشكل خطرًا علينا جميعًا، لافتًا إلى أن الحلف يراقب كل حادث يمكن أن يصنف على أنه هجوم سيبراني أو هجين يتطلب تفعيل المادة الخامسة.

“الناتو”: أي هجوم متعمد على البنية التحتية للحلفاء سيقابل برد حازم

فيما أكد أمين عام حلف الناتو، أنه تم الاتفاق على زيادة الحماية على منشآت البنية التحتية المهمة بعد حوادث نورد ستريم، مؤكدًا أن أوكرانيا تتمتع بالزخم والدعم، وأن أي هجوم متعمد على البنية التحتية للحلفاء سيقابل برد حازم وموحد.

وأوضح أن الرئيس الروسي عليه إنهاء الحرب بالانسحاب من أوكرانيا كما بدأها، لافتًا إلى أن روسيا تلجأ للهجمات المروعة على الأعيان المدنية، وأن وزراء دفاع الناتو سيتناولون في محادثاتهم مسألة حماية البنية التحتية، مشيرًا إلى أن المناورات التي تستعد دول الحلف لتنظيمها روتينية ولكنها ذات رسالة رادعة لروسيا.

أعلن قادة مجموعة الدول السبع، أن أي هجوم على البنية التحتية الغربية سيقابل برد فعل موحد وحاسم.

مواصلة تقديم الدعم الاقتصادي والعسكري لأوكرانيا

وحسب “بلومبرج”، فقد تعهد قادة مجموعة السبع بعد اجتماعهم باستمرار دعم أوكرانيا مهما طال أمد النزاع، مؤكدين مواصلة تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني والعسكري والقانوني والدبلوماسي لأوكرانيا.

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قادة مجموعة السبع: أي هجوم على الدول الغربية سيُقابل برد موحد وحاسم