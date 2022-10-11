مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

تواصل- فريق التحرير:

أعلن مستشفى قوى الأمن عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف عن توفّر وظائف شاغرة، للعمل في الرياض، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

استشاري غرفة طوارئ.

المؤهلات والخبرات:

درجة بكالوريوس الطب والجراحة من كلية طب معترف بها.

يعد البورد السعودي أو البورد العربي أو البورد الأمريكي أو الكندي في طب الطوارئ أو ما يعادلها من المؤهلات الطبية العالية المعترف بها دوليًا مطلبًا أساسيًا معتمدًا من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

رخصة سارية المفعول كغرفة طوارئ استشاري لممارسة تخصصه في بلد المنشأ ومن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

الشهادة الحالية الصالحة لدعم الحياة المتقدم للصدمات (ATLS) أو دعم الحياة القلبي المتقدم (ACLS) أو دعم الحياة الأساسي (BLS) أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.

تعتبر درجة التخصص الفرعي / شهادة الزمالة على الأقل برنامج مدته سنتان في التخصص ذي الصلة أو ما يعادلها من المؤهلات الطبية العالية المعترف بها دوليًا مطلبًا أساسيًا معتمدًا من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

العضوية في مجلس قسم الطوارئ والمشاركة في أي لجنة أخرى بالمستشفى.

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة مستشفى قوى الأمن أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 11 أكتوبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

اقرأ أيضًا:

هيئة الأوقاف تعلن عن وظائف لحملة البكالوريوس.. رابط التقديم