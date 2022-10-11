قادة مجموعة السبع: أي هجوم على الدول الغربية سيُقابل برد موحد وحاسم

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أعلن قادة مجموعة الدول السبع في اجتماعهم، اليوم، أن أي هجوم على البنية التحتية الغربية سيقابل برد فعل موحد وحاسم.

مواصلة تقديم الدعم الاقتصادي والعسكري لأوكرانيا

وحسب “بلومبرج”، فقد تعهد قادة مجموعة السبع بعد اجتماعهم باستمرار دعم أوكرانيا مهما طال أمد النزاع، مؤكدين مواصلة تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني والعسكري والقانوني والدبلوماسي لأوكرانيا.

“الناتو”: أي هجوم متعمد على الحلفاء سيقابل برد حازم

فيما أكد أمين عام حلف الناتو، أنه تم الاتفاق على زيادة الحماية على منشآت البنية التحتية المهمة بعد حوادث نورد ستريم، مؤكدًا أن أوكرانيا تتمتع بالزخم والدعم، وأن أي هجوم متعمد على البنية التحتية للحلفاء سيقابل برد حازم وموحد.

وأوضح أن الرئيس الروسي عليه إنهاء الحرب بالانسحاب من أوكرانيا كما بدأها، لافتًا إلى أن روسيا تلجأ للهجمات المروعة على الأعيان المدنية، وأن وزراء دفاع الناتو سيتناولون في محادثاتهم مسألة حماية البنية التحتية، مشيرًا إلى أن المناورات التي تستعد دول الحلف لتنظيمها روتينية ولكنها ذات رسالة رادعة لروسيا.

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يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها مستمرة في القصف المكثف لمنشآت البنية التحتية العسكرية والطاقة الأوكرانية بصواريخ عالية الدقة.

بينما أكد المتحدث باسم قيادة القوات الجوية الأوكرانية، أنه تم إسقاط 14 صاروخًا روسيًا استهدفت الأراضي الأوكرانية.