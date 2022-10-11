بسبب هذا الخلل.. «التجارة» تستدعي 23 ألف مركبة «فورد»

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استدعت وزارة التجارة، 23.153 مركبة من نوع “فورد /لينكون” طرازات 2009 – 2016.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها بـ “تويتر”، إن سبب الاستدعاء هو وجود “خلل في قفل الأبواب قد يؤدي إلى احتمالية فتح الأبواب أثناء القيادة مما يزيد من خطر الإصابة”.

استدعاء 325 ألف سيارة

وكانت وزارة التجارة، أعلنت أنها استدعت 325.297 سيارة خلال شهر سبتمبر الماضي بمعدل يومي يصل إلى 10.844 سيارة.

وجاءت السيارات الأمريكية الصنع في المقدمة وهي ” GMC/ شيفروليه/ كاديلاك” بواقع 279448 سيارة تليها هونداي الكورية بـ37414 سيارة.

وعن سبب الاستدعاء بالنسبة للسيارات الأمريكية، قالت الوزارة إن هناك خللاً في نافخ الوسادة الهوائية لجهة الراكب الأمامي قد يؤدي إلى تمزق الوسادة وخروج شظايا معدنية حادة نحو الركاب، مما يتسبب في إصابة خطيرة حال وقوع حادث.

استدعاء سيارات مرسيدس وهيونداي

كما استدعت الوزارة 169 سيارة من نوع مرسيدس GT 53 AMG / CLS-Class / E Class خلال الفترة من 2018 – 2022.

وقالت إن هناك خللاً في ظفيرة أسلاك ناقل الحركة قد يؤدي إلى حدوث التماس كهربائي مما يزيد من احتمالية خطر نشوب حريق.

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