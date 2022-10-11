نجاحات متتالية.. “مدن” تستعرض برامجها للتحول الرقمي في “جيتكس دبي”

تواصل – واس:

تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، أنها تستعرض خلال مشاركتها في معرض جيتكس 2022 المقام في دبي، تجربتها في التحول الرقمي وتحقيق ريادة الابتكار والاستثمار الأمثل وتحقيق التفوق التقني، بما يدعم فرص الاستثمار بالقطاع الصناعي، وذلك استمرارًا لمسلسل النجاحات واتساقًا مع إستراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي.

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

وأوضحت “مدن” أنها حرصت على جذب التقنيات الحديثة لمدنها الصناعية، في ظل اقتصاد عالمي متعدد الآفاق والإمكانات الكبيرة التي وفرتها التكنولوجيا الجديدة، ومن أهمها الثورة الصناعية الرابعة التي تنطوي على مزايا تنافسية كبيرة، وفي إطار المبادرات المسندة إليها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

نجاح 58 مصنعًا في التقييم على مؤشر “SIRI” الدولي

وأشارت إلى أن 58 مصنعًا بـ “مدن” نجح مؤخرًا في التقييم على مؤشر “SIRI” الدولي لقياس مستوى تبني المنشآت لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، في إطار مبادرتها النوعية برنامج الإنتاجية الوطني الذي أطلقته لمساعدة المنشآت الصناعية للوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية، عبر:

1 – وضع خطط تحول لتطبيق مبادئ التميز التشغيلي.

2 – تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة على 100 مصنع قائم.

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