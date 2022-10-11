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المجلس الصحي: إذا كان ضغطك مرتفعًا.. افحص دماغك وقلبك وكليتك

المجلس الصحي: إذا كان ضغطك مرتفعًا.. افحص دماغك وقلبك وكليتك

المجلس الصحي: إذا كان ضغطك مرتفعًا.. افحص دماغك وقلبك وكليتك
٠٤:٢٨:١٨ م، الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال المجلس الصحي، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع ضغط الدم يؤثر على القلب والدماغ والكلى.

ارتفاع ضغط الدم يسبب السكتات الدماغية

وأضاف في إنفوجراف نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن ارتفاع ضغط الدم يسبب الأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

وفي وقت سابق، نصح الدكتور صالح سالم الغامدي، استشاري القلب خبير الضغط والتوتر، مرضى القلب ومرض العصر (الضغط)، بنصيحة مهمة جدًا ألا وهي تخفيف الوزن، لكن بشروط

وأضاف “الغامدي” عبر منشور على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر” أنه إذا خففت من وزنك 10 كيلو، تقلل ما يعادل 40 كيلو من الضغط على ركبتك.

وختم تغريدته بالقول: “مرضى القلب والضغط مع وجود سمنة لا أنصحهم بالمشي قبل تخفيف الوزن؛ وذلك للتخفيف عن الركبة؛ وبدلاً من ذلك الدراجة الثابتة مفيدة.

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الكلمات الدلالية:
ارتفاع ضغط الدم السكتات الدماغية القلب الكلى ضغط الدم

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