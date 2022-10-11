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8 علامات خطيرة تشير إلى إمكانية الإصابة بالسكتة الدماغية
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8 علامات خطيرة تشير إلى إمكانية الإصابة بالسكتة الدماغية

8 علامات خطيرة تشير إلى إمكانية الإصابة بالسكتة الدماغية

8 علامات خطيرة تشير إلى إمكانية الإصابة بالسكتة الدماغية
٠٣:٤٤:٤٤ م، الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
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قالت أليكسيز كولودزيج، المديرة التنفيذية في جمعية السكتة الدماغية، إنه في حين أن معظم الأشخاص المصابين بالسكتة الدماغية هم من كبار السن، إلا أنه يمكن أن يصاب بها الشباب أيضًا بما في ذلك الأطفال.

وأضافت: يصاب نحو 400 طفل بجلطة دماغية في المملكة المتحدة كل عام، وتحدث واحدة من كل 4 سكتات دماغية للأشخاص في سن العمل، وفقًا لصحيفة «إندبندنت».

وأشارت إلى أن هذه العلامات يمكن أن تساعدك في التعرف على السكتة الدماغية: 

1- فقدان الذاكرة المفاجئ أو الارتباك.

2- ضعف في الوجه هل يمكن للشخص أن يبتسم؟ هل تدلى فمه أو عيناه؟

3- صداع شديد مفاجئ: الأمر قد لا يكون صداعاً «عادياً»، لكنه يأتي سريعاً جداً وشديداً.

4- ضعف الذراع: وفقاً لكولودزيج، قد يكون هذا الشخص غير قادر على رفع ذراعيه والحفاظ عليهما في الهواء لمدة من الوقت.

5- مشاكل الكلام: هل يستطيع الشخص التحدث بوضوح وفهم ما تقوله؟

6- ضعف أو تنميل: تقول كولودزيج إنه قد يكون هناك ضعف أو تنميل في جانب واحد من الجسم.

7- دوار أو سقوط مفاجئ وقد تكون الدوخة أو حتى السقوط عند كبار السن، أمراً شائعاً جداً.

8- عدم وضوح الرؤية المفاجئ أو فقدان البصر.

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