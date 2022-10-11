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روسيا تدرج شركة “ميتا” في قائمة الإرهابيين والمتطرفين
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روسيا تدرج شركة “ميتا” في قائمة الإرهابيين والمتطرفين

روسيا تدرج شركة “ميتا” في قائمة الإرهابيين والمتطرفين

روسيا تدرج شركة “ميتا” في قائمة الإرهابيين والمتطرفين
٠٣:٣٧:٥١ م، الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

أعلنت السلطات الروسية، أنها قررت إدراج شركة “ميتا” إلى قائمة الإرهابيين والمتطرفين.

وأوضحت هيئة المراقبة المالية الروسية أنه تم إدراج شركة “ميتا” المالكة لموقع فيسبوك على قائمة الكيانات الإرهابية والمتطرفة.

موسكو: لا نهدد أحدًا باستخدام الأسلحة النووية

وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو لا تهدد أحدًا باستخدام الأسلحة النووية، كما تنشر منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع المعادية.

وأوضحت في بيان لها اليوم، أن موسكو لا تهدد باستخدام الأسلحة النووية، ففي العواصم الغربية يتصاعد الخطاب النووي، في محاولة لجعل الأمر يبدو وكأن موسكو تستعد لاستخدام أسلحة الدمار الشامل.

وحسب “روسيا اليوم”، فقد وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المزاعم الأمريكية بأن موسكو لا تستجيب لطلب إجراء محادثات لتسوية الصراع في أوكرانيا بالكذب، مؤكدًا أن موسكو لم تتلق أي مقترحات جدية بهذا الشأن.

إسقاط 7 طائرات مسيرة أوكرانية و15 قذيفة

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط 7 طائرات مسيرة أوكرانية و15 قذيفة من طراز “هيمارس”، وأنها تواصل ضرب منشآت القيادة العسكرية والطاقة في أوكرانيا.

روسيا قطعت الكهرباء عن 6 وحدات في محطة زابوريجيا

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه الاستخبارات الأوكرانية، أن روسيا قطعت الكهرباء عن 6 وحدات في محطة زابوريجيا النووية، كما تم انقطاع الكهرباء عن مدينة لفيف غرب البلاد بعد انفجارات روسية مكثفة.

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الكلمات الدلالية:
الأزمة الأوكرانية روسيا شركة ميتا قائمة الإرهاب هيئة المراقبة المالية الروسية

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