هيئة الأوقاف تعلن عن وظائف لحملة البكالوريوس.. رابط التقديم
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أعلن قسم استقطاب الكفاءات في الهيئة العامة للأوقاف عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، وفق الشروط والتفاصيل الوظيفية التالية:
1.رئيس قسم الاتصال الداخلي
المؤهلات والخبرة
-الحد الأدنى للدرجة العلمية: بكالوريوس في تخصص مشابه.
-7 سنوات خبرة في نفس المجال.
2.أخصائي أول اتصالات إدارية
المؤهلات والخبرة
-الحد الأدنى للدرجة العلمية: بكالوريوس في تخصص مشابه.
-4 سنوات خبرة كحد أدنى.
3.مدير أداء الأوقاف
المؤهلات والخبرة
-الحد الأدنى للدرجة العلمية: بكالوريوس في تخصص مشابه.
-إجمالي الخبرة كحد أدنى.
4.أخصائي أول التوثيق والمحفوظات
المؤهلات والخبرة
-الحد الأدنى للدرجة العلمية: بكالوريوس في تخصص مشابه.
– 4سنوات إجمالي الخبرة كحد أدنى.
التقديم
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