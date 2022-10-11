هيئة الأوقاف تعلن عن وظائف لحملة البكالوريوس.. رابط التقديم

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أعلن قسم استقطاب الكفاءات في الهيئة العامة للأوقاف عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، وفق الشروط والتفاصيل الوظيفية التالية:

1.رئيس قسم الاتصال الداخلي

المؤهلات والخبرة

-الحد الأدنى للدرجة العلمية: بكالوريوس في تخصص مشابه.

-7 سنوات خبرة في نفس المجال.

2.أخصائي أول اتصالات إدارية

المؤهلات والخبرة

-الحد الأدنى للدرجة العلمية: بكالوريوس في تخصص مشابه.

-4 سنوات خبرة كحد أدنى.

3.مدير أداء الأوقاف

المؤهلات والخبرة

-الحد الأدنى للدرجة العلمية: بكالوريوس في تخصص مشابه.

-إجمالي الخبرة كحد أدنى.

4.أخصائي أول التوثيق والمحفوظات

المؤهلات والخبرة

-الحد الأدنى للدرجة العلمية: بكالوريوس في تخصص مشابه.

– 4سنوات إجمالي الخبرة كحد أدنى.

التقديم

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