“كيلنت” الروسية تعلن مسؤوليتها عن الهجوم على مواقع إليكترونية لمطارات أمريكية

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تعرضت مواقع إلكترونية لمطارات أمريكية لهجوم سيبراني تبنت مسؤوليته مجموعة قرصنة إلكترونية روسية.

وأعلنت مجموعة قرصنة إلكترونية روسية، مسؤوليتها عن سلسلة من الاضطرابات التي تسببت مؤقتًا في تعطل المواقع الإلكترونية لبعض المطارات الأمريكية.

المجموعة الروسية “كيلنت” نعلن مسؤوليتها عن الهجمات

وفي وقت سابق، شنت المجموعة الروسية “كيلنت” سلسلة من الهجمات الإلكترونية في الأشهر الأخيرة ضد أهداف غربية.

ونقلت “دويتشه فيله” عن مسؤولين متخصصين في الأمن الإلكتروني، أن المجموعة الروسية، قامت بسلسلة من الهجمات الإلكترونية ضد أهداف غربية، بما في ذلك هجمات عطلت بشكل مؤقت بعض المواقع الإلكترونية الحكومية خلال الأسبوع الماضي.

وكشف مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن السيبراني، أنهما كانا على علم بالهجمات منذ بدء وقوعها في حوالي الساعة 3 صباحًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة.

وحسب وكالة بلومبرج، فإن مطار لوس أنجليس الدولي أكد أن موقعه الإلكتروني تعطل بشكل جزئي وأن التعطل كان مقصورًا على أجزاء من الموقع الذي يستخدمه الجمهور، إضافة إلى أن الموقع الإلكتروني الخاص بمطار “لاغوارديا” تعطل أيضًا، مع مطار “دي موين” الدولي.

وأكدت نقلًا عن مصادر أن أكثر من اثني عشر موقعًا إلكترونيًا للمطارات تأثرت بهجوم “رفض الخدمة”، وهو نوع من الهجمات يثقل كاهل المواقع بشكل أساسي عن طريق تشويشها بطلبات من مستخدمين مزيفين.

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