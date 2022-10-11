بشرط واحد.. جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تقبل 25% من الطلاب دون أي اختبارات

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أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أنها قررت قبول 25% من الطلاب والطالبات المتميزين دون أي اختبارات.

وأوضحت الجامعة، أنه اهتمامًا بالمتميزين والمتفوقين، فإنها قررت قبول 25% من الطلاب والطالبات ممن حصلوا على 99 نقطة فأكثر في اختبار القدرات دون إجراء أي اختبار لهم.

وأكدت أنه سيتم قبول هؤلاء الطلاب دون الحاجة إلى اختبارات أخرى، حيث يصل عددهم حاليًا 25% من المقبولين، بالإضافة إلى مسار القبول المباشر للفائزين في مسابقات الأولمبياد الدولية، ومسار القبول عبر اختبار أس أى تي (SAT) ومسار القبول الاعتيادي.

الجامعة تُنهي عملية القبول للعام الدراسي الجديد

في الوقت نفسه، أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران عن إتمام إجراءات قبول المتقدمين والمتقدمات للالتحاق بها في درجة البكالوريوس للعام الدراسي 2022 / 2023، بنجاحٍ وبنسب قبولٍ غير مسبوقة، حيث بلغت نسبة المقبولات من الطالبات 40%.

الجامعة تضم أحدث التخصصات المتقدمة في العلوم

وأشارت إلى أنها حققت ازديادًا مطردًا في الدرجة النهائية المطلوبة للقبول لهذا العام للطلاب والطالبات على حد سواء مقارنة بالأعوام المنصرمة، ويأتي ذلك نتيجة للتنافسية العالية التي شهدتها عملية القبول نظرًا للتطور الملحوظ في برامج الجامعة منذ بداية تحولها، حيث أعادت الجامعة مؤخرًا صياغة برامجها التعليمية وهيكلة التخصصات التي توفرها للدارسين، وأصبحت اليوم تضم عددًا من أحدث التخصصات المتقدمة والدقيقة، في العلوم والهندسة.

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