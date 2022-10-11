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ذرها ولا تأكلها.. جبال تشبه الحلوى الملونة في أذربيجان

ذرها ولا تأكلها.. جبال تشبه الحلوى الملونة في أذربيجان

ذرها ولا تأكلها.. جبال تشبه الحلوى الملونة في أذربيجان
٠٣:١١:٣٥ م، الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

رغم أن جبال “عصا الحلوى” الزاهية تأسر القلوب والعقول في منطقة خيزي بأذربيجان، إلا أنها غير صالحة للأكل.

تلك الجبال تتميز بأن الأنماط التي تغطّيها كفيلة بأن تُذكّرك بعصي الحلوى التي تُباع في متاجر الحلويات.

هذه الجبال تتميز بالدوّامات الحمراء، والبرتقالية، والوردية اللون التي تزينها، والتي تكون باهتة في مناطق أخرى.

ونظرًا لألوانها غير الاعتيادية، سميت بجبال “عصا الحلوى” من قبل كاتب الرحلات البريطاني، مارك إليوت.

جبال من الحلوى

هذا الاسم ظل مُستخدمًا بين المسافرين منذ ذلك الحين، بحسب موقع السفر الرسمي لأذربيجان التابع لوكالة السياحة الحكومية، “Experience Azerbaijan”.

وتردد أن الألوان المذهلة ناتجة عن المياه الجوفيّة التي غيّرت حالة أكسدة مركبات الحديد داخل الصخور.

وقبل عدّة أعوام، زار أندريه جبالي، وهو مصوّر سفر أذربيجاني، هذه الجبال الساحرة، ووثّق ألوانها الفريدة عبر طائرة “درون” ليُظهر جمالها من منظورٍ جوّي.

ونقلت “سي إن إن” عن جبالي قوله: “يغمرك أي مكان بعيد عن الحضارة بحالة من الهدوء والسكينة، وخيزي ليست استثناء”.

وأكمل: “يمكنك تسلق إحدى التلال، ومشاهدة غروب الشمس هناك.. ومن الجيّد أيضًا مراقبة السماء المرصعة بالنجوم من هناك نظرًا لبُعد هذا المكان عن التلوّث الضوئي للمدن”، مؤكدًا أن زيارة المنطقة ستُشعرك أنك “على كوكب المرّيخ”.

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الكلمات الدلالية:
أذربيجان الحلوى جبال من الحلوى عصا الحلوى

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