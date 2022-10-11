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«بوتين»: هدف روسيا تحقيق الاستقرار في سوق الطاقة العالمي

«بوتين»: هدف روسيا تحقيق الاستقرار في سوق الطاقة العالمي

«بوتين»: هدف روسيا تحقيق الاستقرار في سوق الطاقة العالمي
٠٢:٥٢:٢١ م، الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده تتعامل بسرعة مع مطالب سوق الطاقة العالمية، مؤكدًا أن هدف روسيا هو تحقيق الاستقرار في الأسواق.

وأضاف خلال محادثات أجراها مع رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، اليوم، أن «أبو ظبي» لها دور مهم جدًا في المنطقة.

وتناولت محادثات بوتين وابن زايد التطورات الإقليمية والدولية، فيما قال رئيس دولة الإمارات إن بلاده عززت التبادل التجاري مع روسيا.

كانت الإمارات قد أكدت دعمها للجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي للأزمة في أوكرانيا، مُشيرة إلى أن زيارة رئيس البلاد الشيخ محمد بن زايد إلى روسيا، تأتي في إطار السعي للتوصل إلى “حلول سياسية فاعلة”.

وقالت الخارجية الإماراتية، إن “دولة الإمارات على استعداد تام لدعم الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للأزمة في أوكرانيا، مجددة موقفها المتمثل في الدعوة إلى الدبلوماسية والحوار واحترام قواعد ومبادئ القانون الدولي”.

وأوضح البيان أن مباحثات الشيخ محمد بن زايد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “ستتطرق إلى آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالأزمة في أوكرانيا، حيث تسعى الإمارات للوصول إلى تحقيق نتائج إيجابية لخفض التصعيد العسكري والحد من التداعيات الإنسانية والتوصل إلى تسوية سياسية لتحقيق السلم والأمن العالميين”.

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الكلمات الدلالية:
الإمارات الرئيس الروسي بوتين روسيا سوق الطاقة العالمي

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