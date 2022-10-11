دوليًا.. “تبادل” تعرض نظام إدارة الشاحنات داخل موانئ المملكة

تواصل – واس:

خلال مشاركتها في معرض جيتكس المقام في دبي، استعرضت الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًا “تبادل”،”نظام إدارة الشاحنات”.

وأوضحت أن النظام الجديد، يعتمد على أحدث التقنيات لإدارة وتحسين تشغيل عمليات دخول وخروج الشاحنات على منافذ حدود المملكة وتسهيل الإجراءات لجميع المعنيين من خلال منصة موحدة، حيث يتم من خلال هذا النظام تتبع الشاحنات باستخدام تقنيات نظام تحديد المواقع العالمي، ومن خلال التنسيق وتكامل الخدمات مع الشركاء والمعنيين في الخدمات اللوجستية.

ابتكار أفضل الحلول الرقمية لتطوير المنظومة اللوجستية

وتماشيًا مع مستهدفات رؤية 2030، أكدت الشركة أنها تسعى دائمًا إلى ابتكار أفضل الحلول الرقمية لتطوير المنظومة اللوجستية في المملكة، ولتعزيز مسيرة التحول الرقمي نحو مستقبل اقتصادي رقمي مستدام، مشيرة إلى أن نظام إدارة الشاحنات” يساعد على:

1 – تحديد التحديات التي تواجه الموانئ والمنافذ الرئيسية في المملكة.

2 – إيجاد وتنفيذ أفضل الحلول والممارسات الإقليمية والعالمية لإدارة الشاحنات.

3 – رفع مستوى الكفاءة التشغيلية لنظام العمل في الموانئ لكل الأطراف صاحبة العلاقة سواء كانت جهات حكومية أو خاصة.

تقليل مدة وصول الشاحنات وزيادة الكفاءة التشغيلية

وأشارت إلى أن “نظام إدارة الشاحنات” يهدف إلى تقليل مدة وصول الشاحنات إلى منطقة التخليص في الموانئ، وإلى زيادة الكفاءة التشغيلية وتسهيل إجراءات الدخول والخروج للشاحنات، وذلك من خلال:

1 – حجز المواعيد المسبقة لعبور الشاحنات، وتتبع حركتها.

2 – أتمتة جميع الموافقات وعمليات التحقق اللازمة، وإدارة منطقة العمليات.

3 – تنظيم قدرتها الاستيعابية في الموانئ باستخدام أحدث التقنيات، والربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات الصلة.