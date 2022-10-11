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فتح باب القبول للبكالوريوس والدبلوم للفصل التدريبي الثاني بكلية الاتصالات في جدة
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فتح باب القبول للبكالوريوس والدبلوم للفصل التدريبي الثاني بكلية الاتصالات في جدة

فتح باب القبول للبكالوريوس والدبلوم للفصل التدريبي الثاني بكلية الاتصالات في جدة

فتح باب القبول للبكالوريوس والدبلوم للفصل التدريبي الثاني بكلية الاتصالات في جدة
٠٢:١٤:٥٤ م، الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلنت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة عن فتح باب القبول والتسجيل للبكالوريوس التقني ولدرجة الدبلوم (الصباحي والمسائي)، وذلك للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي الجاري 1444هـ.

وقال عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي، إن القبول والتسجيل للبكالوريوس التقني سيبدأ من تاريخ 20/3/1444هـ، ولمدة خمسة أيام وسيكون للمتدربين الراغبين والحاصلين على دبلوم الحاسب الآلي، ودبلوم الإلكترونيات، ودبلوم الاتصالات، فيما سيكون التسجيل لدرجة الدبلوم للمتدربين الراغبين والحاصلين على الثانوية العامة المسار العلمي والمعاهد الصناعية بتاريخ 27 / 3 / 1444هـ، ويستمر خمسة أيام.

معايير قبول المتدربين

وأشار إلى أن البكالوريوس الصباحي يخضع لعدة معايير، بينما يتم قبول المتدربين المتفرغين جزئياً أو كلياً في البكالوريوس المسائي والحاصلين على أحد المؤهلات المطلوبة (دبلوم كليات الاتصالات، ودبلوم الكليات التقنية أو ما يعادله في التخصصات المذكورة, ودبلوم المعاهد الأهلية)، بشرط أن لا يكون قد تم قبول المتقدم في برنامج آخر يشترك في نفس الفترة الزمنية.

وشدد “العامودي” أهمية الالتزام بصحة المعلومات المسجلة خلال التقديم من خلال موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الرابط التالي: https://adm.tvtc.gov.sa/registration، لافتاً إلى أن المقبولين سيتلقون ترشيحهم للقبول عبر رسائل نصية SMS تصلهم من موقع البوابة الموحدة للقبول والتسجيل.

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الكلمات الدلالية:
البكالوريوس جدة كلية كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة

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