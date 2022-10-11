“الالتزام البيئي”: نجاح السيطرة على الانسكاب الزيتي بميناء الملك فهد الصناعي بينبع

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مركز الالتزام البيئي، عن نجاح عمليات السيطرة على الانسكاب الزيتي بميناء الملك فهد الصناعي في ينبع.

وأكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عبد الله بن صايل المطيري، أنه تم الانتهاء من عمليات السيطرة على الانسكاب الزيتي لميناء الملك فهد الصناعي بمدينة ينبع الصناعية.

وأضاف في بيان نشره حساب إمارة منطقة المدينة المنورة، أن المركز الإعلامي للحدث تلقى اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر، عند تمام الساعة العاشرة صباحًا تأكيدًا من قائد اللجنة المحلية المهندس عمر بن محمد طه، مدير عام فرع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بمنطقة المدينة المنورة، مفاده انتهاء عمليات مكافحة التلوث، مثمنًا جهود أعضاء اللجنة المحلية والجهات المساندة في ذلك.