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هل يمكن تجديد الجواز لمواطن موقوفة خدماته وممنوع من السفر؟.. الجوازات تجيب
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هل يمكن تجديد الجواز لمواطن موقوفة خدماته وممنوع من السفر؟.. الجوازات تجيب

هل يمكن تجديد الجواز لمواطن موقوفة خدماته وممنوع من السفر؟.. الجوازات تجيب

هل يمكن تجديد الجواز لمواطن موقوفة خدماته وممنوع من السفر؟.. الجوازات تجيب
٠٢:١٢:٤٢ م، الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ردت إدارة الجوازات على سؤال أحد المواطنين عبر صفحتها الشخصية على “تويتر”، والذي تساءل فيه: «أنا مواطن خدماتي موقوفة وممنوع من السفر هل بإمكاني تجديد الجواز؟».

قالت الإدارة : «يشترط خلو سجل المستفيد من المخالفات والملاحظات لتتمكن من إصدار أو تجديد جواز السفر».

وكانت الإدارة العامة للجوازات قد أكدت أنه بإمكان صاحب العمل إصدار وتجديد هوية مقيم بشكل ربع سنوي عبر كل من منصة أبشر أعمال ومقيم.

وأعلنت الجوازات أن الآلية الجديدة ستمكّن صاحب العمل من تجديد الإقامات عبر منصة أبشر ومنصة مقيم.

مدة التجديد

يمكن تجديد جواز السفر حسب حاجة صاحب العمل لمدد متفاوتة.

– ثلاث شهور

– ستة أشهر

– تسعة أشهر

– 12 شهرًا إلى 24 شهرًا.

طريقة التسجيل في أبشر

وأعلنت المديرية العامة للجوازات عن خطوات التسجيل في منصة أبشر المتاحة لمواطني مجلس التعاون الخليجي وللمقيمين من التابعين وللزوار حاملي تأشيرات الزيارة.

– تسجيل الدخول على بوابة وزارة الداخلية من خلال الرابط الرسمي.

– تعبئة البيانات الشخصية للمستخدم.

– تأكيد عملية التسجيل الآن.

– تفعيل الخدمة من خلال أجهزة الخدمة الذاتية تفعيل أبشر ومن خلال بنوك المملكة.

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الكلمات الدلالية:
إدارة الجوازات الجوازات جواز السفر وقف خدمات مواطن

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