إضرابات عن العمل تجتاح إيران والوكالة الرسمية تنفي

تواصل – فريق التحرير:

تشهد إيران حاليًا إضرابات عن العمل في قطاعات مهمة بجانب التظاهرات التي تجتاح المدن والمحافظات على خلفية مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق.

وعلق عمال مصنع للبتروكيماويات في مدينة عسلوية العمل بشكل مفاجئ تضامنًا مع التظاهرات التي تسود البلاد، في الوقت الذي تنفي فيه طهران بشدة ذلك، وتدعي أن الإضراب يأتي بسبب الخلاف حول الأجور.

ونقل حساب وكالة نادي المراسلين الشباب الإيرانية للأنباء على تطبيق «تليجرام» عن الحاكم علي هاشمي، القول إن بعض الإيرانيين حاولوا استغلال احتجاجات العمال عبر ترديد شعارات ضد الحكومة.

رغم الفيديوهات المنتشرة الوكالة الرسمية تنفي الإضراب

ورغم توقف العمال بالفعل عن العمل، فإن الوكالة الرسمية ادعت استمرار العمل على النحو المعتاد في مصفاة عبادان الثلاثاء 10/11 بعد أنباء عن اضطرابات في المصفاة. كما نفت الوكالة أيضًا تنظيم عمال المصفاة إضرابًا.

وكان عمال مشروع “بتروکیماویات بوشهر” الواقع في عسلوية جنوب إيران، أضربوا عن العمل دعمًا للاحتجاجات، وأظهرت مقاطع الفيديو عمالاً يشعلون النار في إطارات السيارات على الطرق لشل حركة السير وعرقلة تقدم قوات الأمن، مرددين شعارات بينها “الموت للديكتاتور”.

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