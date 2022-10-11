«الصحة» تحذر: نسبة سرطان الثدي في المملكة وصلت 31%

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دقت وزارة الصحة، ناقوس الخطر بشأن سرطان الثدي، وقالت إن نسبة الإصابة به في المملكة بلغت 31%، بينما النسبة العالمية حاليًا لا تتجاوز 25%.

جاء ذلك في إنفوجراف نشرته منصة التوعية الرئيسة بوزارة الصحة “عش بصحة”.

وقالت المنصة: “لأن نسبة الإصابة بسرطان الثدي في تزايد مستمر، بادري بالفحص واطمئني وطمنينا”.

وأضافت أن سرطان الثدي في السعودية أكثر شيوعًا في السيدات بعمر 40 عامًا فما فوق.

وأوضحت المنصة أن 55% من الحالات بالمملكة يتم كشفها في مراحل متأخرة مما يقلل من فرصة الشفاء منه.

والاثنين، قالت مدينة الملك سعود الطبية، إنه يمكن اكتشاف الإصابة بسرطان الثدي عبر 3 أعراض، من بينها تغير لون الثدي.

أعراض الإصابة بسرطان الثدي

وأوضحت في إنفوجراف على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن أعراض الإصابة بسرطان الثدي هي:

-تكتل أو تصلب الثدي.

-تغير لون وحجم الثدي.

-تغير لون جلد الثدي أو الحلمة.

علاج سرطان الثدي

وأضافت أنه يمكن علاج سرطان الثدي بأربع طرق هي:

-الجراحة.

العلاج المضاد للهرمونات.

-العلاج الكيميائي.

-العلاج الإشعاعي.

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