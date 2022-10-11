تفاصيل العثور على بقايا حيوانات منقرضة في مناطق مختلفة بالمملكة

تواصل – فريق التحرير:

اكتشف فريق استكشاف الأحافير ودراسة الحياة القديمة بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية بقايا حيوانات بحرية منقرضة تراوحت أعمارها ما بين 80 مليون و16 مليون عام وذلك في متكون ازلم بمنطقة تبوك على طول ساحل البحر الأحمر بين محافظتي ضباء وأملج،

ودلت هذه الاكتشافات على وجود مواقع أحفورية سيتم تطويرها مستقبلاً كمواقع جذب سياحي في نطاق مشاريع تطوير البحر الأحمر.

كما تحتوي منطقتي مشروع البحر الاحمر وآمالا على أحافير لأنواع مختلفة من الفقاريات و اللافقارية و بقايا نباتات عاشت في بيئات بحرية ضحلة و شاطئية يعود عمرها لعصري الحياة الجيولوجية المتوسطة والحديثة (الطباشيري – ميوسين)

وينتمي بعض هذه الأحافير لزواحف بحرية تم العثور عليها مدفونة في رواسب العصر الطباشيري المتأخر وتم تعريفها وموساصورات وبليزيوصورات.

العثور على نوع نادر من الحيتان

كما عثر فريق البحث الاستكشافي للأحافير في متكون الرشراشية بمنطقة الجوف على نوع نادر من حيتان الإيوسين العملاقة، التي كانت تتخذ المياه الدافئة لبحر التيثس بيئة مثالية للتكاثر، ويتراوح طول الحوت المُكتشف من مقدمة رأسه إلى آخر ذيله ما بين 18 الى 20 مترًا.

وواصل المختصون أعمالهم البحثية في موقع سور عسفان الأحفوري وتم العثور على بقايا أسنان قرش وأسماك قيثارة، كما تم اكتشاف فقرات لتماسيح وأجزاء من هياكل سلاحف.

اقرأ أيضًا:

«المساحة الجيولوجية» تعلن عن اكتشافات جديدة للذهب والنحاس بمنطقة المدينة