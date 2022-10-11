الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
دوليًا.. “تبادل” تعرض نظام إدارة الشاحنات داخل موانئ المملكة
فتح باب القبول للبكالوريوس والدبلوم للفصل التدريبي الثاني بكلية الاتصالات في جدة
هل يمكن تجديد الجواز لمواطن موقوفة خدماته وممنوع من السفر؟.. الجوازات تجيب
“الالتزام البيئي”: نجاح السيطرة على الانسكاب الزيتي بميناء الملك فهد الصناعي بينبع
«الصحة» تحذر: نسبة سرطان الثدي في المملكة وصلت 31%
إضرابات عن العمل تجتاح إيران والوكالة الرسمية تنفي

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تحذير مهم من التجارة بخصوص حيل «الفوركس» غير المرخص

تحذير مهم من التجارة بخصوص حيل «الفوركس» غير المرخص

تحذير مهم من التجارة بخصوص حيل «الفوركس» غير المرخص
٠١:٢٩:٤٢ م، الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا بخصوص الحيل التي يقوم بها المختصون في نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) غير المرخصة.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها في توتير: “احذر.. تتنوع طرق جهات الفوركس غير المرخص، ولكن هدفهم واحد، التلاعب وسرقة أموالك”.

وفي وقت سابق، حذرت اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) غير المرخص.

طرق الاحتيال على المواطنين

وتشمل الأساليب الاحتيالية نشر فيديوهات مفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر وكأنها نشرات إخبارية تذيع أخبارًا رسمية بفتح قنوات استثمارية جديدة للمواطنين والمقيمين، ودعوتهم لتسجيل أسمائهم وبياناتهم، وذلك بهدف خداع المواطنين والمقيمين في المملكة بتحويل أموالهم لهم.

كما تشمل إنشاء منصات إلكترونية وهمية أو تواصل هاتفي منتحلين صفة كيانات حكومية مثل (صندوق الاستثمارات العامة، ومشاريع رؤية السعودية 2030) وشركات معروفة مثل (شركة الكهرباء، وشركة المياه الوطنية، وشركة أرامكو) وغيرها، وإيهام ضحاياهم بانتمائهم لتلك الكيانات لكسب ثقتهم وإغرائهم بفرص ربحية عن طريق التداول في العملات الأجنبية.

ومن ضمن الأساليب التي ينتهجها المحتالون أيضًا إنشاء منصات إلكترونية وهمية تنتحل أسماء وعلامات تجارية والتسويق لها عبر حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي.

كما تعددت طرق الاحتيال لتشمل الاحتيال عبر الإعلان عن وظائف وإجراء مقابلات شخصية عبر الاتصال الهاتفي أو المرئي، واستدراج الضحايا بالحصول على معلوماتهم الشخصية والبنكية، والترويج لاستثمارات وهمية عبر التداول في العملات، وغيرها.

اقرأ أيضًا:

 تنتحل صفة «كيانات حكومية» و«شركات معروفة».. تحذير من الوقوع ضحية حيل «الفوركس»

الصورة

الكلمات الدلالية:
العملات الأجنبية الفوركس المتاجرة بالأوراق المالية وزارة التجارة

مواد ذات صلة

المزيد
المملكة تخطط لإطلاق قمرين صناعيين في 2018

المملكة تخطط لإطلاق قمرين صناعيين في 2018

١٢:٤٨ م، الأربعاء، ٢٩ أبريل ٢٠١٥
11 ألف حاج وحاجة ما زالوا في المدينة حتى أمس

11 ألف حاج وحاجة ما زالوا في المدينة حتى أمس

١١:٤٣ ص، الأثنين، ٢٦ أكتوبر ٢٠١٥
سفارة المملكة بأوغندا تحتج على سحب جوازات مواطنين بتهمة ارتكاب مخالفات استقدام

سفارة المملكة بأوغندا تحتج على سحب جوازات مواطنين بتهمة ارتكاب مخالفات استقدام

١٢:٥٩ م، الأربعاء، ٠٢ مارس ٢٠١٦
الزعاق: الرطوبة بالخليج تنتهي في هذا الموعد

الزعاق: الرطوبة بالخليج تنتهي في هذا الموعد

١٠:٣٠ ص، الثلاثاء، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *