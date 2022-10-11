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القبض على 3 مواطنين بحوزتهم 2246 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بمكة
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القبض على 3 مواطنين بحوزتهم 2246 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بمكة

القبض على 3 مواطنين بحوزتهم 2246 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بمكة

القبض على 3 مواطنين بحوزتهم 2246 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بمكة
١٢:٣٨:٠٤ م، الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، أنها ألقت القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 2246 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

وأوضحت على حساب الأمن العام في “تويتر”، أن المقبوض عليهم كان بحوزتهم مبلغ مالي وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي كانت مخبأة مركبتهم.

وأكدت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاستكمال التحقيقات.

حرس الحدود يحبط تهريب كميات كبيرة من الممنوعات

يأتي هذا بعد أيان، من إعلان المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك والشرقية، أحبطت محاولات تهريب (64) طنًا و(400) كيلو جرام من مادة القات المخدر، وطن و(9) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، و(62) ألف قرص إمفيتامين مخدر، و(425620) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وقبضت على مهربيها، وعددهم (135) متهمًا، منهم (36) مواطنًا، و(99) مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: (44) من الجنسية الإثيوبية، و(39) من الجنسية اليمنية، و(7) من الجنسية الصومالية، و(6) من الجنسية الإريترية، و(2) من الجنسية الباكستانية، و(1) من الجنسية المصرية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

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الكلمات الدلالية:
أقراص خاضعة للتنظيم التداول الطبي حرس الحدود شرطة مكة منطقة مكة المكرمة

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