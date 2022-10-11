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إعلان نتائج القبول النهائي لـ وظائف القوات الخاصة للأمن.. رابط الاستعلام
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إعلان نتائج القبول النهائي لـ وظائف القوات الخاصة للأمن.. رابط الاستعلام

إعلان نتائج القبول النهائي لـ وظائف القوات الخاصة للأمن.. رابط الاستعلام

إعلان نتائج القبول النهائي لـ وظائف القوات الخاصة للأمن.. رابط الاستعلام
١٢:٤٢:٥١ م، الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للقوات الخاصة للأمن والحماية على رتبة جندي رجال، وفقاً لطريقة الاستعلام الآتية:

الرتبة:-

– جندي.

للاستعلام: اضغط هنا

والأربعاء، أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على الوظائف العسكرية لقوات أمن المنشآت على رتبة (جندي أول – جندي فني موسيقى)، للرجال.

فيما أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، الخميس، عن نتائج (القبول المبدئي) للوظائف العسكرية (رجال) على رتبة (وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي) للتعيين عليها في مختلف مناطق المملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة الاستعلام الموضحة أدناه.

اقرأ أيضًا:

وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على وظائف قوات أمن المنشآت

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