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“الحبوب” تُعلن عن موعد إقفال موسم استلام القمح المحلي لعام 2022
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“الحبوب” تُعلن عن موعد إقفال موسم استلام القمح المحلي لعام 2022

“الحبوب” تُعلن عن موعد إقفال موسم استلام القمح المحلي لعام 2022

“الحبوب” تُعلن عن موعد إقفال موسم استلام القمح المحلي لعام 2022
١٢:١٧:٣٤ م، الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن موعد إقفال موسم استلام القمح المحلي لعام 1443 / 1444هـ (2022).

وأوضح في بيان لها نشرته عل حسابه في “تويتر”، أنها تعلن عن قرب انتهاء موسم استلام القمح المحلي للعام 1443 / 1444هـ، حيث سيتم قفل الموسم بنهاية يوم عمل الخميس 2 ربيع الثاني 1444هـ الموافق 27 أكتوبر 2022م.

وطالبت المؤسسة، المزارعين بالعمل على سرعة إقفال حساباتهم فور استكمال تسليم الكميات المخصصة لهم، ليتسنى للمؤسسة استكمال إجراءات التدقيق وصرف المستحقات.

صرف مستحقات الدفعة الـ 17 لمزارعي القمح المحلي

يأتي هذا بعد يومين، من إعلان المؤسسة العامة للحبوب عن صرف مستحقات الدفعة السابعة عشر من مزارعي القمح المحلي، للذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1443 / 1444هـ، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وأوضحت المؤسسة أن إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة بلغ 30,141,103 ريالات، لصافي كمية مستلمة 16,309 أطنان وذلك لعدد 34 مزارعاً، وبكمية مستلمة من المزارعين حتى تاريخه بلغت 529,292 طنًا لعدد 1752 مزارعًا.

وتأمل المؤسسة من المزارعين سرعة أقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.

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القمح المحلي مؤسسة الحبوب مزارعي القمح منصة محصولي

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