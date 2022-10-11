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الجيش الأوكراني: نواجه هجمات روسية مكثفة انطلقت الآن من بحر قزوين

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الجيش الأوكراني: نواجه هجمات روسية مكثفة انطلقت الآن من بحر قزوين

الجيش الأوكراني: نواجه هجمات روسية مكثفة انطلقت الآن من بحر قزوين

الجيش الأوكراني: نواجه هجمات روسية مكثفة انطلقت الآن من بحر قزوين
١٢:١٠:٤٣ م، الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الجيش الأوكراني، أن القوات الروسية تواصل مهاجمة أوكرانيا بأسلحة عالية الدقة انطلاقًا من بحر قزوين.

وعلق الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلنسكي، على ذلك بقوله: “أبلغت الرئيس الأمريكي أن تعزيز دفاعاتنا الجوية على رأس الأولويات، وأن واشنطن أكدت التزامها بمحاسبة روسيا على جرائم الحرب والفظائع المرتكبة في بلادي”.

وأضاف زيلينسكي أنه يعول على بريطانيا في توحيد الموقف الدفاعي الدولي لبلاده لاسيما فيما يتعلق بحماية سمائها وعزل روسيا، مؤكدًا أنه ناقش مع رئيسة الوزراء تراس، أهمية اجتماع مجموعة السبع لتوحيد صفوف الرافضين للهجمات الروسية.

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فيما أعلنت الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس ماكرون اتخذ إجراءات جديدة لتقديم دعم عسكري لأوكرانيا وللاستجابة لاحتياجات سكانها.

ورفضت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية 100 صوت مقترحًا روسيًا لإجراء تصويت سري على مشروع القرار الأوكراني.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أنه من الصعب التوصل إلى حلول دبلوماسية طالما استمرت الولايات المتحدة في تشجيع أوكرانيا على التصعيد.

الكلمات الدلالية:
الأزمة الأوكرانية الجيش الأوكراني قصف كييف هجمات روسي

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