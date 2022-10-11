«عالم أبشر لوطن آمن».. 5 محاور للحلول التقنية بـ «الداخلية»

تواصل – واس:

تحت عنوان “عالم أبشر لوطن آمن”، أعلنت وزارة الداخلية عن 5 محاور رئيسية للحلول التقنية والتحول الرقمي بالوزارة.

جاء ذلك خلال تدشين وكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية المهندس عبدالله الربيعة، جناح الوزارة المشارك في معرض جيتكس للتقنية 2022 المقام في دبي خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر 2022.

5 محاور للحلول التقنية بـ «الداخلية»

والمشاركة تأتي للمرة الثامنة عبر منصة موحدة تجمع تحت مظلتها الجهات الأمنية والخدمية في الوزارة والهيئة العامة للنقل ووزارة النقل والخدمات اللوجستية.

وتشمل محاور مشاركة وزارة الداخلية الخمسة:

1 – أثر عالم “أبشر” في تحقيق التحول الرقمي على مستوى وزارة الداخلية.

2 – تعزيز الأمن وتقليل الجريمة بجميع أشكالها بما في ذلك الجرائم المعلوماتية.

3 – تعزيز السلامة المدنية والمرورية.

4 – خدمات ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين.

5 – جهود الوزارة في تحقيق التنمية المستدامة.

وتهدف المحاور الخمسة إلى إبراز النجاحات والإنجازات التي حققتها وزارة الداخلية في ظل رؤية السعودية 2030م، حيث سيحظى الزوار بالتعرف على النسخة الجديدة من التطبيقات الذكية والأنظمة الإلكترونية، التي أسهمت في تطوير الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات.

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