الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
إعلان نتائج القبول النهائي لـ وظائف القوات الخاصة للأمن.. رابط الاستعلام
القبض على 3 مواطنين بحوزتهم 2246 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بمكة
«الصحة» تُسجل 195 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 133 حالة
«عالم أبشر لوطن آمن».. 5 محاور للحلول التقنية بـ «الداخلية»
“الحبوب” تُعلن عن موعد إقفال موسم استلام القمح المحلي لعام 2022
الجيش الأوكراني: نواجه هجمات روسية مكثفة انطلقت الآن من بحر قزوين

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بالتعاون مع أرامكو.. إدارة التدريب التقني تعلن عن وظائف شاغرة

بالتعاون مع أرامكو.. إدارة التدريب التقني تعلن عن وظائف شاغرة

بالتعاون مع أرامكو.. إدارة التدريب التقني تعلن عن وظائف شاغرة
١٢:٠١:٠٥ م، الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل مُمثلة في مكتب التنسيق الوظيفي عن توفر عدد 15 فرصة وظيفية لحديثي التخرج.

ووفق الإدارة، فإن الوظائف في تخصصات الكهرباء والميكانيكا، وتأتي بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية نابورس للحفر (سند) بالمنطقة الشرقية، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه:

التخصصات المطلوبة:

-الكهرباء.

-الميكانيكا.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

ومؤخرًا، أعلنت شركة أرامكو  عن استمرار التسجيل في (برنامج المتابعة الجامعية) المنتهي بالتوظيف (CCP 2022).

وهو عبارة عن برنامج منح دراسية تم اختياره بعناية بالغة بهدف استقطاب الطلاب والطالبات بالمملكة ذوي الكفاءات المتميزة بعد تخرجهم من الذين يتابعون تحصيلهم التعليمي لنيل درجة البكالوريوس في جامعات المملكة وخارجها.

اقرأ أيضًا:

أرامكو تعلن برنامج المتابعة الجامعية المنتهي بالتوظيف

الكلمات الدلالية:
أرامكو الإدارة العامة للتدريب التقني وظائف وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
أسعار العملات في المملكة اليوم مقابل الريال

أسعار العملات في المملكة اليوم مقابل الريال

١١:٥١ ص، الأحد، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
خادم الحرمين يرعى تخريج 927 طبيبًا وطبيبة في أضخم دفعة.. غدًا

خادم الحرمين يرعى تخريج 927 طبيبًا وطبيبة في أضخم دفعة.. غدًا

١٢:٠١ م، الثلاثاء، ١٣ مايو ٢٠١٤
خطيب المسجد النبوي: على المعتكف أن يتأدب بما يجب عليه من هذه الخصال (فيديو)

خطيب المسجد النبوي: على المعتكف أن يتأدب بما يجب عليه من هذه الخصال (فيديو)

٠٤:٥٣ م، الجمعة، ٢٢ أبريل ٢٠٢٢
المملكة تتقدم بطلب رسمي إلى لبنان لتسليم الإرهابي علي هاشم (فيديو)

المملكة تتقدم بطلب رسمي إلى لبنان لتسليم الإرهابي علي هاشم (فيديو)

٠٥:٢٦ م، الثلاثاء، ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *