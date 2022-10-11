بالتعاون مع أرامكو.. إدارة التدريب التقني تعلن عن وظائف شاغرة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل مُمثلة في مكتب التنسيق الوظيفي عن توفر عدد 15 فرصة وظيفية لحديثي التخرج.

ووفق الإدارة، فإن الوظائف في تخصصات الكهرباء والميكانيكا، وتأتي بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية نابورس للحفر (سند) بالمنطقة الشرقية، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه:

التخصصات المطلوبة:

-الكهرباء.

-الميكانيكا.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

ومؤخرًا، أعلنت شركة أرامكو عن استمرار التسجيل في (برنامج المتابعة الجامعية) المنتهي بالتوظيف (CCP 2022).

وهو عبارة عن برنامج منح دراسية تم اختياره بعناية بالغة بهدف استقطاب الطلاب والطالبات بالمملكة ذوي الكفاءات المتميزة بعد تخرجهم من الذين يتابعون تحصيلهم التعليمي لنيل درجة البكالوريوس في جامعات المملكة وخارجها.

اقرأ أيضًا:

أرامكو تعلن برنامج المتابعة الجامعية المنتهي بالتوظيف