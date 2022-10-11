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الغذاء والدواء تحذر من بعض نوعية أقنعة انقطاع التنفس

الغذاء والدواء تحذر من بعض نوعية أقنعة انقطاع التنفس

الغذاء والدواء تحذر من بعض نوعية أقنعة انقطاع التنفس
١١:٤٧:٢٠ ص، الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء إنذاراً يخص سلامة الأجهزة المزروعة في الجسم بالأقنعة المحتوية على مغناطيس التي تستخدم مع أجهزة الضغط الإيجابي المستمر لعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم، من إنتاج مصنع “فيليبس ريسبيرونكس”.

وأوضحت أن إنذار السلامة يشمل جميع أرقام التشغيلات الموجودة في المملكة لطراز قناع أمارا فيو للوجه مزود بدعامة للرأس، وقناع دريم وير للوجه وقناع دريم ويسب الأنفي مع دعامة رأس، وقناع ويسب للأنف بالإطار الشفاف أو الإطار القماشي وقناع ويسب يوث للأنف.

نصيحة بالتوقف عن استخدام القناع المحتوي على مغناطيس

ووجهت الهيئة نصيحة للمرضى من مستخدمي هذه الطراز الذين لديهم أجهزة طبية تداخلية مزروعة في أجسامهم، التوقف عن استخدام القناع المحتوي على مغناطيس، واستشارة الطبيب حول البديل المناسب، وفي حال توفر البديل يمكن إتلاف القناع المتأثر.

وأضافت أن قناع الوجه والأنف الخاص بأجهزة الضغط الإيجابي المستمر هي أقنعة مخصصة لاستخدام مريض واحد في المنزل أو لعدة مرضى في بيئة مقدمي الرعاية الصحية، ويستخدم القناع للمرضى مع أجهزة التنفس بخاصية ضغط مجرى الهواء المستمر الإيجابي أو العلاج ثنائي المستوى.

ودعت “الهيئة”، المستخدمين، إلى الإبلاغ عن أي حوادث أو مشاكل يشتبه في ارتباطها بأجهزة أو مستلزمات طبية من خلال مركز الاتصال الموحد للهيئة على الرقم (19999) أو المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمستلزمات الطبية NCMDR، أو عن طريق منصة تيقظ للبلاغات.

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