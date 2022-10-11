«تقويم التعليم» تعلن إتاحة التعديل على الاختبار التخصصي في هذا الموعد

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الثلاثاء، إتاحة التعديل على الاختبار التخصصي للرخص المهنية في نوفمبر المقبل.

جاء ذلك ردًا على سؤال مغرد، عبر حساب العناية بالمستفيدين، استفسر من خلاله عن موعد التعديل على اختبار الرخصة الخاص.

وأجابت الهيئة بقولها: “سيتاح التعديل والحذف على الاختبار (التخصصي) مع فتح التسجيل خلال شهر نوفمبر القادم”.

نبذة عن الاختبار:

– ​​​​​يُعد اجتياز اختبار الرخص المهنية أحد متطلبات الحصول على الرخصة المهنية، ويتكون من جزئين: الجزء الأول: الاختبار التربوي العام ويشترك فيه جميع المعلمين، أما الجزء الثاني فهو اختبار تخصصي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته. ويبلغ عدد التخصصات المعتمدة حاليًا في الهيئة للمعلمين (38​​) تخصّصًا.​

موعد التسجيل بالاختبار

– للرجال:

1- لمن هم على رأس العمل (المدارس الحكومية):

– يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/03/08هـ الموافق 2022/10/04م وينتهي الجمعة بتاريخ 1444/04/17هـ الموافق 2022/11/11م.

2- للجميع:

– يوم الخميس بتاريخ 1444/03/10هـ الموافق 2022/10/06م وينتهي الجمعة بتاريخ 1444/04/17هـ الموافق 2022/11/11م.

– للنساء:

1- لمن هم على رأس العمل (المدارس الحكومية):

– يوم الأحد بتاريخ 1444/03/13هـ الموافق 2022/10/09م وينتهي الجمعة بتاريخ 1444/04/17هـ الموافق 2022/11/11م.

2- للجميع:

– يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/03/15هـ الموافق 2022/10/11م وينتهي الجمعة بتاريخ 1444/04/17هـ الموافق 2022/11/11م.

ملاحظة:

– وسوف تُحدد مواعيد التسجيل في الاختبار (التخصصي) خلال شهر نوفمبر القادم.

اقرأ أيضًا:

«تقويم التعليم» تعلن موعد التسجيل في ⁧اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية