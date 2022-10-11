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عاجل.. حريق في ناقلة وقود على طريق الرياض (صور)
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عاجل.. حريق في ناقلة وقود على طريق الرياض (صور)

عاجل.. حريق في ناقلة وقود على طريق الرياض (صور)

عاجل.. حريق في ناقلة وقود على طريق الرياض (صور)
١١:٠٥:٢٤ ص، الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الدفاع المدني، عن مباشرته حريقًا في ناقلة وقود على طريق الرياض – مكة المكرمة.

وقال في حسابه على “تويتر”، إنه تم التعامل مع تسرب الوقود، ولا إصابات.

والاثنين، تمكّن الدفاع المدني بالرياض من إخماد حريق اندلع في ورشة حدادة بحي بدر، ولا إصابات، حيث نشر حساب “الدفاع المدني على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر” صورًا من جهود رجال الدفاع المدني في إخماد الحريق.

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الطيران يساند الدفاع المدني في حريق تبوك

وقبل أيام أعلن دفاع مدني تبوك تمكنه من السيطرة على حريق هائل اندلع قبل أيام  في حشائش بمجرى للمياه خارج النطاق العمراني، بمساندة الطيران والجهات المساندة.

وكان حريق ضخم، اندلع قبل أيام بالوادي المجاور لمصب الصرف الصحي شمال تبوك، وانتشر في سماء مدينة تبوك على شكل سحابة ضخمة يرصدها الرادار كسحابة ممطرة ووصل دخان هذا الحريق حتى الساحل.

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