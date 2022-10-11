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«إيجار» يحدد شروط تأجير وحدة سكنية من الباطن
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«إيجار» يحدد شروط تأجير وحدة سكنية من الباطن

«إيجار» يحدد شروط تأجير وحدة سكنية من الباطن

«إيجار» يحدد شروط تأجير وحدة سكنية من الباطن
١١:١٦:٤٣ ص، الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الحساب الرسمي لـ “إيجار”، إحدى مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لتنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري، أنه يمكن للمستأجر تأجير الوحدة في حال تفعيل التأجير من الباطن عند إبرام العقد الأساسي.

أقل مدة لإبرام العقود على شبكة إيجار هي 3 أشهر

وأكد على حسابه في “تويتر”، خلال رده على سؤال أحد المستفيدين، أنه عند إبرام العقد الأساسي فإنه يمكن للمستأجر تأجير الوحدة في حال تفعيل التأجير من الباطن، وأن أقل مدة لإبرام العقود على شبكة إيجار هي 3 أشهر.

13 اتفاقية مع منصات عقارية لتسهيل الإجراءات التعاقدية

يأتي هذا في الوقت الذي أبرمت فيه الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار”، 13 اتفاقية تكامل رقمي مع عدد من المنصات العقارية المرخصة من الهيئة العامة للعقار، وهي:

1 – عقار.

2 –  سمات.

3 – مجزية.

4 – ازي.

5 – الرصيص.

6 – نفوذ.

7 – التطوير.

8 – هكتار.

9 – دلّالي.

10 – أساس.

11 – عقارز.

 12 – أتار كلاود.

13 – شبكة المعرفة العقارية.

وأكدت الشبكة أن هذا جاء تسهيلاً على المستفيدين من رحلة البحث عن وحدة إيجارية، وتسجيل عقود إيجار الإلكترونية من خلال المنصات العقارية.

يذكر أن الهيئة العامة للعقار تتيح للتطبيقات أو المواقع الإلكترونية لتسويق الإعلانات العقارية الحصول على ترخيص للمنصات العقارية الإلكترونية؛ لتسويق الإعلانات العقارية، من خلال خدمات عقاري بالموقع الإلكتروني للهيئة.

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إيجار الإيجار العقاري التأجير من الباطن الوحدات السكنية شروط التأجير

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