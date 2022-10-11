الغذاء والدواء: مع «طمني».. احصل على بدائل الأدوية في 4 خطوات

تواصل – فريق التحرير:

قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء، إنه يمكن الحصول على بدائل كافة الأدوية في 4 خطوات بسيطة، وذلك من خلال تحميل تطبيق “طمني”.

كيفية الحصول على بدائل الأدوية

جاء ذلك في إنفوجراف نشرته الهيئة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقالت الهيئة في تغريدة مرفقة مع الإنفوجراف: “يتيح لك تطبيق طمني البحث عن بدائل الأدوية بأربع خطوات بسيطة”.

ووفق الإنفوجراف، فإن الخطوات الأربعة هي:

-تحميل تطبيق طمني.

-مسح الباركود الموجود على الدواء من خلال التطبيق.

-تظهر كافة تفاصيل المنتج وكذلك البدائل.

-قم باختيار البدائل.

يشار إلى أن تطبيق طمني يوفر معلومات دقيقة للمستهلكين عن المنتجات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء؛ بهدف تعزيز صحتهم وسلوكهم الغذائي، إذا أنه عند البحث باسم المنتج أو مسح الباركود الخاص به يعرض التطبيق جميع المعلومات التي تهم المستهلك.

ومؤخرًا، كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن عدة ممارسات خاطئة عند استخدام الأدوية أو حفظها من قبل المواطنين، ومن بينها رمي المنشور قبل قراءته، وحفظ الأدوية بجانب الأجهزة الكهربائية، وترك الأدوية في الأماكن الحارة أو الرطبة.

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