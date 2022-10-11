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“الطوارئ الأوكرانية”: 300 منطقة سكنية بدون كهرباء بسبب القصف الروسي

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“الطوارئ الأوكرانية”: 300 منطقة سكنية بدون كهرباء بسبب القصف الروسي

“الطوارئ الأوكرانية”: 300 منطقة سكنية بدون كهرباء بسبب القصف الروسي

“الطوارئ الأوكرانية”: 300 منطقة سكنية بدون كهرباء بسبب القصف الروسي
١١:٠٠:١٧ ص، الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للطوارئ الأوكرانية، أن أكثر من 300 منطقة سكنية لا تزال بدون كهرباء في أعقاب القصف الروسي.

مقتل 19 وإصابة أكثر من 100 آخرين

وأعلنت السلطات الأوكرانية، أن عدد ضحايا الهجمات الصاروخية الروسية على أوكرانيا ارتفع إلى إلى 19 وإصابة أكثر من 100 شخص.

تضرر 11 منشأة بنية تحتية مهمة في 8 مناطق

وكشف رئيس وزراء أوكرانيا، أن القصف الروسي ألحق أضرارًا بـ 11 منشأة بنية تحتية مهمة في 8 مناطق.

تعرض أحياء وسط زابورجيا لقصف جديد

وأكد حاكم مقاطعة زابوروجيا الأوكراني، أن أحياء وسط المدينة تعرضت لقصف جديد من قبل القوات الروسية.

وقال ممثل أوكرانيا لدى الأمم المتحدة: إن روسيا أثبتت أنها دولة إرهابية ينبغي ردعها بأشد الوسائل الممكنة.

فيما أوضح الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أن القصف الصاروخي الروسي في أوكرانيا تصعيد آخر غير مقبول.

ونقلت سي إن إن عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أنه سيكون هناك يوم للحساب وللعدالة بشأن جرائم الحرب في أوكرانيا.

بايدن: سيتم محاسبة روسيا على جرائم الحرب

وفي تعليقه على قصف روسيا لكييف، أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أن الضربات الصاروخية تظهر مرة أخرى الوحشية المطلقة لحرب بوتين غير الشرعية ضد الشعب الأوكراني، مؤكدًا أن هجمات روسيا لن تؤدي إلا إلى تعزيز التزامنا بالوقوف إلى جانب شعب أوكرانيا لأطول فترة ممكنة، وأن واشنطن ستواصل إلى جانب حلفائها وشركائها فرض تكاليف على روسيا لعدوانها، ومحاسبتها على الفظائع وجرائم الحرب.

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