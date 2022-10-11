الخدمات الطبية للقوات المسلحة تُعلن عن عشرات الوظائف لهؤلاء

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1 – طبيب مقيم أول – قسم الأورام.

2 – مساعد أول تنمية إيرادات.

3 – مساعد إداري موارد بشرية.

4 – مدير قسم الرواتب.

5 – مساعد أول موارد بشرية.

6 – كبير أخصائيين الموارد البشرية.

7 – مأمور مشتريات.

8 – أخصائي أول موارد بشرية.

9 – أخصائي أول تخطيط وميزانية.

10 – مساعد الخدمات المنزلية – الإدارة التنفيذية لشؤون التشغيل والإمداد.

11 – أخصائي تطوير عمليات ( الجودة).

12 – مراقب مواد – الإدارة التنفيذية لشؤون التشغيل والإمداد.

13 – موظف متابعة – الإدارة التنفيذية لشؤون التشغيل والإمداد.

14 – إداري عقود أول – الإدارة التنفيذية لشؤون التشغيل والإمداد.

15 – كاتب أول – الإدارة التنفيذية لشؤون التشغيل والإمداد.

16 – منسق مناقصات – الإدارة التنفيذية لشؤون التشغيل والإمداد.

17 – مشرف سائقين – الإدارة التنفيذية لشؤون التشغيل والإمداد.

18 – مراقب المخزون – الإدارة التنفيذية لشؤون التشغيل والإمداد.

19 – استشاري عناية مركزة أطفال حديثي الولادة.

20 – استشاري عناية مركزة أطفال.

21 – منسق (الأسكان) – الإدارة التنفيذية لشؤون التشغيل والإمداد.

22 – وغيرها.

* التقديم:

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).