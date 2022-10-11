الخدمات الطبية للقوات المسلحة تُعلن عن عشرات الوظائف لهؤلاء
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
* المسميات الوظيفية:
1 – طبيب مقيم أول – قسم الأورام.
2 – مساعد أول تنمية إيرادات.
3 – مساعد إداري موارد بشرية.
4 – مدير قسم الرواتب.
5 – مساعد أول موارد بشرية.
6 – كبير أخصائيين الموارد البشرية.
7 – مأمور مشتريات.
8 – أخصائي أول موارد بشرية.
9 – أخصائي أول تخطيط وميزانية.
10 – مساعد الخدمات المنزلية – الإدارة التنفيذية لشؤون التشغيل والإمداد.
11 – أخصائي تطوير عمليات ( الجودة).
12 – مراقب مواد – الإدارة التنفيذية لشؤون التشغيل والإمداد.
13 – موظف متابعة – الإدارة التنفيذية لشؤون التشغيل والإمداد.
14 – إداري عقود أول – الإدارة التنفيذية لشؤون التشغيل والإمداد.
15 – كاتب أول – الإدارة التنفيذية لشؤون التشغيل والإمداد.
16 – منسق مناقصات – الإدارة التنفيذية لشؤون التشغيل والإمداد.
17 – مشرف سائقين – الإدارة التنفيذية لشؤون التشغيل والإمداد.
18 – مراقب المخزون – الإدارة التنفيذية لشؤون التشغيل والإمداد.
19 – استشاري عناية مركزة أطفال حديثي الولادة.
20 – استشاري عناية مركزة أطفال.
21 – منسق (الأسكان) – الإدارة التنفيذية لشؤون التشغيل والإمداد.
22 – وغيرها.
* التقديم:
– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
– رابط التقديم – (اضغط هنا).