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خبير تغذية: تناول الأسماك يجعلك أكثر صحة وغير متوتر
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خبير تغذية: تناول الأسماك يجعلك أكثر صحة وغير متوتر

خبير تغذية: تناول الأسماك يجعلك أكثر صحة وغير متوتر

خبير تغذية: تناول الأسماك يجعلك أكثر صحة وغير متوتر
١١:٠٩:٤٤ ص، الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال خبير التغذية الروسي الدكتور ميخائيل غينسبورج، إن تناول الأسماك يجعل الإنسان أكثر صحة وأقل توترًا ويساعده في التغلب على الإجهاد.

وأوضح أن الأسماك تحتوي على أوميجا 3، أحد المغذيات الدقيقة المهمة التي يحتاجها الدماغ ليعمل بشكل طبيعي، كما أنها تزيد من مقاومة الإنسان للإجهاد.

وأضاف أن تناول الأسماك أيضًا يجعل الإنسان أكثر مقاومة للتوتر، لأنها تحتوي على المغذيات الدقيقة التي يحتاجها الدماغ ليعمل بشكل صحيح.

فوائد تناول الأسماك

وتابع أن أول المغذيات الدقيقة لهذا الغرض هي أوميجا 3، الموجودة في الأسماك البحرية.

ومؤخرًا، تمكن فريق بحثي كندي من اكتشاف سر القدرة الكبيرة لأسماك الزرد على القيام بتجديد أنسجة القلب التالفة بعد الإصابة بالنوبة القلبية، وهو ما يفتح بابًا مبشرًا لاستخدامها في الإنسان.

وحسب الاكتشاف الذي نُشر في دورية ”بحوث الدورة الدموية”، فإن النوبات القلبية تسبب ضررًا بالغًا بالقلب، وتعتمد شدتها على مدة انقطاع تدفق الدم، والذي يؤدي إلى موت خلايا القلب نتيجة حرمانها مؤقتًا من الأكسجين.

وبالإضافة إلى ذلك، لا يستطيع القلب إعادة بناء أنسجته، ما يؤدي إلى فشلها، وهو السبب الرئيس للوفيات والمرض في جميع أنحاء العالم.

وحسب الاكتشاف، فإنه على عكس البشر والثدييات الأخرى، يمكن لنوع من الأسماك، المستخدم في الأبحاث الطبية، وهو “سمك الزرد” تجديد أنسجة القلب التالفة، غير أن الآلية التي تمكنه من تحقيق ذلك، ظلت لغزًا، حتى نجح فريق بحثي من جامعة مونتريال بكندا في حله.

ويقدم الاكتشاف، أملاً واعدًا في التوصل لسبل علاجية لتجدد أنسجة القلب لدى البشر، وذلك بعد نجاحهم في تحديد البروتينات التي تُساعد على تجديد الأوعية التاجية في سمك الزرد.

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