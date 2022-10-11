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بعد إيداع دفعة أكتوبر .. “حساب المواطن” يرد على أبرز أسئلة المستفيدين

بعد إيداع دفعة أكتوبر .. “حساب المواطن” يرد على أبرز أسئلة المستفيدين

بعد إيداع دفعة أكتوبر .. “حساب المواطن” يرد على أبرز أسئلة المستفيدين
١٠:٤٦:٠٣ ص، الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل-فريق التحرير:

تفاعل حساب “خدمة المستفيدين” التابع لحساب المواطن مع تساؤلات عدد من المواطنين بشأن الدفعة الأخيرة والتي تم الإعلان عنها أمس.

وقال أحد المستفيدين : “السلام عليكم في الموقع يجيني تم الصرف بس للحين م نزلي شي”.

وأضاف حساب خدمة المستفيدين: “عليكم السلام، في حال كانت الدفعة “مدفوعة” يرجى مراجعة البنك، والتأكد من عدم إيداع الدفعة، وفي حال لم يتم الإيداع بإمكانك رفع طلب على صوتك مسموع واختيار نوع الطلب الرئيس “المدفوعات”، ونوع الطلب الفرعي “لم يتم استلام الدفعة” من خلال الرابط: ⁦urv.ca.gov.sa/urv‎ “”

كما تساءل مواطن آخر قائلاً: “هل ينفع أسجل عنوان وطني في حساب المواطن غير اللي في عقد الإيجار؟”.

ورد حساب خدمة المستفيدين: “يتم إضافة العنوان الوطني المرتبط بهوية المستفيد الرئيس، وفي حال عدم توفر عنوان وطني بإمكانك اختيار (لايوجد) في بيانات العنوان، نسعد بخدمتك”.

إيداع 3.3 مليار ريال دفعة شهر أكتوبر

كان برنامج حساب المواطن قد أعلن أمس عن تفاصيل الدفعة الجديدة، مؤكدًا أنه أودع 3.3 مليارات ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم اليوم.

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والخمسين 10.2 ملايين مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 133 مليار ريال.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1831 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 88% بينما بلغ عدد التابعين 7.8 ملايين مستفيد.

عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق

وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 293 ألف مستفيد، مشكلين 12% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 89% أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 11% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 42% وشكل الذكـور المستقلين 58%، مشيراً بأن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل والذي بلغ 720 ريالاً للفرد المستقل.

وشدد مدير عام التواصل في البرنامج على أهمية الإفصاح وأن البرنامج يرتبط بالعديد من الجهات ذات العلاقة للتأكد من صحة بيانات المستفيدين.

وأضاف أن من سياسات وضوابط دعم البرنامج تحديث المستفيد لبياناته خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً في حال طرأ عليها أي تغيير وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 17 والتي جاءت على النحو التالي ” على المتقدم أو المستفيد الأساسي -بحسب الأحوال- تحديث حسابه الإلكتروني عند حدوث أي تغير على المعلومات والبيانات التي سبق له إدخالها وكان لذلك التغيير تأثير على دورة تقييم الأهلية والاستحقاق، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يومًا من تاريخ حدوث التغير”.

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بالتفاصيل.. حساب المواطن يكشف إجمالي الدعم المخصص لشهر أكتوبر

 

 

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