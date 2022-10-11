«الجوازات»: هذه شروط الدخول لمن خرج ولم يعد

تواصل – فريق التحرير:

قالت إدارة الجوازات السعودية، إن من خرج ولم يعد؛ يُمنع من دخول المملكة لمدة 3 سنوات، ولا يعود إلا على صاحب العمل السابق بتأشيرة جديدة.

جاء ذلك في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ردًا على سؤال لأحد المستفيدين.

وقال السائل: “خرجت بتأشيرة خروج وعودة من 2014 ولم أعد إلى العمل، والكفيل سجّل متغيب عن العمل، هل يحق لي العودة إلى المملكة؟”.

وردت الجوازات عليه بالقول: “تنص التعليمات على أن من خرج ولم يعد يمنع من الدخول لمدة 3 سنوات إلا على صاحب العمل السابق بتأشيرة جديدة”.

شروط إصدار تأشيرات الخروج والعودة

وكانت الجوازات كشفت عن خطوات وشروط إصدار تأشيرات الخروج والعودة وهي:

– أن يكون المكفول لديه جواز سفر ساري المفعول.

– لا يوجد على المكفول أي مخالفات مرورية غير مسددة.

– أن يكون لدى المكفول إقامة سارية المفعول.

– أن يكون تاريخ انتهاء التأشيرة قبل تاريخ انتهاء الإقامة.

– أن يكون المكفول داخل المملكة.

– وجود تسجيل بصمة للمكفول إذا كان ذكرًا وأكبر من 18 سنة.

– عدم وجود تأشيرة خروج وعودة أو تأشيرة خروج نهائي سارية المفعول.

– تسديد رسوم التأشيرة عن طريق أحد البنوك المصرح لها بذلك.

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