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بيان روسي عاجل حول التدخل الغربي المتزايد في الأزمة الأوكرانية
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بيان روسي عاجل حول التدخل الغربي المتزايد في الأزمة الأوكرانية

بيان روسي عاجل حول التدخل الغربي المتزايد في الأزمة الأوكرانية

بيان روسي عاجل حول التدخل الغربي المتزايد في الأزمة الأوكرانية
٠٩:٥٣:٠٦ ص، الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو ستتخذ إجراءات مناسبة للرد على التدخل الغربي المتزايد في الأزمة الأوكرانية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الصدام المباشر مع الولايات المتحدة وحلف الناتو لا يصب في مصلحة موسكو.

يأتي هذا بعد إعلان البيت الأبيض، أن الرئيس بايدن وقادة مجموعة الدول السبع يعقدون اجتماعًا افتراضيًا اليوم لتأكيد التزامهم بدعم أوكرانيا، لافتًا إلى أن بايدن تتعهد لزيلنسكي بمواصلة تزويد أوكرانيا بالدعم اللازم بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي.

فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنه على المجتمع الدولي مسؤولية تجاه رفض الكامل لإجراءات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير المقبولة في روسيا.

إطلاق صافرات الإنذار في أنحاء أوكرانيا

في الوقت نفسه، كشفت وسائل إعلام أوكرانية أن صافرات الإنذار انطلقت صباح اليوم في عدد من مناطق أوكرانيا بينها كييف.

وقال مندوب الاتحاد الأوروبي في الأمم المتحدة: إن الهجمات العشوائية على المدنيين جرائم حرب وملتزمون بمحاسبة الجناة، مشيرًا إلى أنه يدين تنظيم روسيا لما يُسمى الاستفتاءات ومحاولتها ضم مناطق أوكرانية بشكل غير قانوني.

وكشف مندوب أوكرانيا في الأمم المتحدة، أن مشروع القرار المطروح على الجمعية العامة هدفه ضمان سلامة الأراضي الأوكرانية، مؤكدًا أن هجمات اليوم تمثل جرائم حرب كشفت للعالم الوجه الحقيقي لروسيا الإرهابية.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الأزمة الأوكرانية البيت الأبيض روسيا قصف كييف مجموعة السبع

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