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فاجعة.. ممرضة تقتل 7 رضع وتحاول إنهاء حياة 10 آخرين
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فاجعة.. ممرضة تقتل 7 رضع وتحاول إنهاء حياة 10 آخرين

فاجعة.. ممرضة تقتل 7 رضع وتحاول إنهاء حياة 10 آخرين

فاجعة.. ممرضة تقتل 7 رضع وتحاول إنهاء حياة 10 آخرين
٠٩:٥٤:٢٩ ص، الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

في حادثة ترقى إلى فاجعة فريدة من نوعها، أقدمت ممرضة على قتل 7 أطفال رضع، كما حاولت قتل 10 آخرين في بريطانيا.

وارتكبت الممرضة هذه الجرائم خلال الفترة الواقعة بين يونيو 2015 ويونيو 2016، عندما كانت تعمل في مستشفى حديثي الولادة بمقاطعة تشستر غربي بريطانيا، وفقًا لموقع “سكاي نيوز عربية”.

ممرضة تقتل 7 رضع

ومازالت القضية منظورة أمام القضاء، إذ قدم الادعاء البريطاني مؤخرًا، أدلة أمام محكمة تقاضي الممرضة.

وقال الادعاء – أثناء المحاكمة التي انعقدت في مدينة مانشستر – إن الممرضة لوسي ليتبي (32 عامًا) حقنت الأطفال بـ”الهواء والأنسولين”، بعدما فشلت محاولات سابقة لقتل الأطفال.

من جهتها، ذكرت لوسي التي كانت ترتدي سترة زرقاء أثناء المحاكمة، أنها ليست مذنبة ولم تعترف بارتكاب الجرائم.

فيما ذكر المدعي العام أنه في بعض الأحيان كان الأطفال يُحقنون بحقن “الهواء والأنسولين”، وفي مناسبات أخرى كانت الممرضة تغذي هؤلاء الأطفال الصغار بالأنسولين المخلوط مع الحليب.

ورغم أنه لم تتم إدانة الممرضة بعد، لكن يبدو أن إدانتها مؤكدة.

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بريطانيا فاجعة قتل أطفال رضع ممرضة ممرضة تقتل أطفال

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