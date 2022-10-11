10 نصائح لحمايتك من الاحتيال الإلكتروني

تواصل – فريق التحرير:

كشف مختصون في مجال أمن المعلومات عن تنوع طرق الاحتيال المالي في الفترة الأخيرة، موجهين عدة نصائح للحماية من الاحتيال الإلكتروني، بحسب صحيفة “البلاد”.

ومن بين هذه النصائح ما يلي:

1- عدم تحويل أي مبالغ مالية لمصادر مجهولة.

2- عدم مشاركة المعلومات الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو مواقع الإنترنت.

3- التأكد من كل عملية شراء عبر مواقع الإنترنت.

4- إزالة المعلومات والأرقام الخاصة ببطاقة الائتمان والصراف الآلي بعد أي عملية.

5- عدم التفريط بإفشاء البيانات البنكية والشخصية مثل الأرقام السرية ورموز التحقق لأي شخص أو جهة.

6- عدم التواصل مع جهات مجهولة تدّعي أنها مؤسسات وهيئات رسمية، بالاتصال على الهاتف الجوال أو إرسال رسائل نصية أو بريد إلكتروني.

7- عدم الإفصاح عن رمز التحقق الذي يصل إلى الهاتف من الجهة المالية بحجة تحديث البيانات، أو الفوز بجوائز، أو وجود مشكلة بالحساب المصرفي.

8- عدم استخدام نقاط الاتصال بشبكات الإنترنت العامة في الدخول لمواقع البنوك أو استخدام الكلمات والأرقام السرية.

9- رفع مستوى الإرشاد والتوعية المالية لدى عملاء القطاع المصرفي والمالي العامل في المملكة.

10- توعية عملاء المصارف بضرورة التأكد من سلامة مصادر أموالهم، كونهم عرضة للمساءلة من قِبل الجهات المختصة في حال الاشتباه بمصادر أموالهم.

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